Vox ya no podrá presentar recursos ante el Constitucional ni mociones de censura tras perder 19 escaños

Este domingo, las urnas arrebataron a Vox 19 escaños, privando al partido de Santiago Abascal de dos herramientas que durante la última legislatura han sido claves para su papel en la oposición. 33 asientos en el Congreso de los Diputados no serán suficientes para permitir que el partido presente recursos de inconstitucionalidad ni mociones de censura.

Según estipula el artículo 32 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, solo están "legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad" el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, y 50 parlamentarios -diputados o senadores- que se pongan de acuerdo para firmar uno de estos recursos.

Así, el grupo parlamentario Vox no podrá, por sí solo, tratar de tumbar leyes por estos medios. El partido de Abascal quedará igualmente inhabilitado para presentar mociones de censura en solitario, ya que para ello se necesita el consenso de 35 parlamentarios, dos más de los que tendrá Vox en la Cámara Baja. A lo largo de la última legislatura, la formación recurrió más de 40 normas y presentó dos mociones de censura contra Pedro Sánchez, fracasando en ambas ocasiones.

Más de 40 recursos contra las leyes del Gobierno

El 13 de febrero de 2020, la formación de Abascal presentó su primer recurso denunciando ante el órgano de garantías que 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, la CUP y Unidas Podemos aprovecharon la jura de la Constitución para "conjurar" contra ella. Este solo sería el primero de una larga lista que se engrosó especialmente durante la pandemia.

El partido de Abascal recurrió también los dos primeros estados de alarma, provocando que el tribunal declarase inconstitucional el confinamiento y la prórroga de seis meses que se dio al estado de excepción -además de la delegación de competencias centrales a las comunidades autónomas-. Esta ha sido la gran victoria de Vox en los tribunales, aireada por sus representantes una y otra vez hasta reivindicarlo (esta vez sin mucho éxito) en la última campaña electoral. Otro de sus recursos victoriosos fue el que anuló la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión delegada del CNI en 2020.

Además, la formación ha llevado al Constitucional varias normas relacionadas con los avances sociales, tales como la ley de la eutanasia, la del aborto o la ley trans (estos dos últimos recursos siguen pendientes de resolución a día de hoy). En otra ocasión, Vox recurrió -sin conseguir el respaldo del TC- la reforma educativa conocida como la ley Celáa. El TC ni siquiera admitió a trámite el recurso por el uso del bable en el Parlamento asturiano, contra la votación de la reforma laboral o contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en las escuelas.

Tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, Vox presentó otro recurso que el Constitucional admitió a trámite en marzo de este año.

La formación política ha utilizado desde el comienzo de la legislatura estos recursos como una herramienta de oposición, pues en muchos casos no había ninguna posibilidad de que prosperasen. Esta técnica quedará ahora fuera de su alcance. Los de Vox incluyeron incluso en su programa electoral la promesa de hacer desaparecer el Tribunal Constitucional para integrarlo en el Supremo como una sala sexta.

Dos mociones fracasadas

Igual que gran parte de los recursos ante el Constitucional, las mociones de censura han sido utilizadas por Vox como una herramienta para desgastar al Gobierno y tratar de ganar peso en la oposición. Las dos que ha presentado en menos de cuatro años nacieron abocadas al fracaso. La primera tuvo lugar en octubre de 2020, estuvo protagonizada por Santiago Abascal y recibió el único respaldo de los 52 escaños de su formación. Todo el resto del arco parlamentario, incluido el PP, votó en contra de la iniciativa en la Cámara Baja.

En aquel momento, el PP liderado por Pablo Casado aprovechó para distanciarse del partido a su derecha y provocó con su 'no' que Abascal liderase la moción menos respaldada de la historia de la democracia. "No queremos ser como usted, no somos como usted", le espetó Casado al líder de Vox.

En marzo de este año Vox trató de censurar de nuevo al Ejecutivo de Sánchez presentando en esta ocasión al candidato Ramón Tamames, excomunista de 89 años animado por mostrar ante el Parlamento su "análisis de la situación de España". Yolanda Díaz y Pedro Sánchez utilizaron la ocasión para mostrar unidad en el Gobierno y aleccionar durante horas al antiguo miembro del PCE y a la formación de Abascal mientras Alberto Núñez Feijóo permanecía ausente de la Cámara. Esta vez el PP se abstuvo, pero la moción volvió a fracasar rotundamente.