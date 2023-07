Alberto Chicote visita el bar con con el menú más barato de España, pero no le convence: "Es el desastre absoluto para un negocio"

Hace ahora un mes, Carlos Moreno, dueño del restaurante El Bocata, situado en Parla, Madrid, se convirtió en protagonista en muchos medios de comunicación tras ofrecer el menú del día más barato de España.

El empresario acudió a laSexta Xplica para contar cuál es la clave de su éxito. Preguntado por José Yélamo sobre si se gana dinero vendiendo los menús a 3,5 euros, el hostelero respondió: "¿Que si se gana dinero? El viernes me entraron 16 palés de carne: salchichas, pinchos morunos...". Además, afirmó que ha llegado a "darle salida" a 10 de estos palés en solo dos horas y media.

Su caso tuvo tal repercusión que Alberto Chicote quiso visitar el bar y hablar con este hostelero sobre su secreto. Según Moreno, la clave está en "comprar cantidad directamente a la fábrica" para "negociar con ellos buenos precios". Además, para el hostelero, es fundamental "el pago al contado en el momento".

Sin embargo, Chicote se muestra poco convencido. "¿Te salen las cuentas?", le pregunta. "Hacemos un conjunto con todo y al final renta", responde Moreno, que asegura que también sirven "desayunos y copas".

Además, el dueño del restaurante muestra que, para vender el menú del día a 3,5 euros, se pueden gastar como máximo 2 euros. "Si te cuesta un máximo de 2 euros y lo vendes a 3,5, el coste del producto está por encima del 50%, y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio que se plantee", plantea el televisivo chef.

"Además, tienes un coste de personal y no está precisamente barato. No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado. Con un coste de 2 euros, no deberías vender por debajo de 6. El seguro cuesta, la luz cuesta, tiene que haber algo raro para que salga rentable", sentencia Chicote.