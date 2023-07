Cristina Pedroche muestra emocionada sus problemas con la lactancia: "Cada toma con miedo, dolor y lágrimas"

Hace algo más de una semana que dio la bienvenida a Laia, su hija en común con el chef Dabiz Muñoz. Al poco, Cristina Pedroche compartió una profunda reflexión sobre cómo está viviendo el posparto. Así, la colaboradora de Zapeando enseñó vía Instagram una recopilación de fotografías de estos días en las que se comprueba su cambio físico.

La presentadora reconoce que su cuerpo no ha experimentado un gran cambio tras dar a luz a su bebé el pasado 14 de julio, algo que se debe, en parte, al estilo de vida saludable que sigue desde hace un tiempo, centrado en una buena alimentación y en el compromiso con el deporte.

Ahora, se ha sincerado contando los problemas que está teniendo con la lactancia a través de un emotivo texto en Instagram. "Lactancia. Qué bonita me sonabas cuando estaba embarazada, qué fácil parecías habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales. Parecía que lo tenía todo controlado, pero no", arranca en su texto, acompañado de fotos de su anatomía, la presentadora.

"Cuando nació Laia se enganchó perfectamente, pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada pecho", revela. "Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor y lágrimas. Dudando de sí podría con ello o de si tirar la toalla. Entre las emociones posparto y los dolores he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por buen camino", detalla Pedroche.

Por eso, la presentadora se ha puesto en manos de profesionales, que le han ayudado a salir del túnel. "Gracias a Alba Padró por su cariño y sus palabras de fortaleza he tenido las respuestas a mis preguntas. La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, gracias".