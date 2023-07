Chabeli Navarro desmonta a Bertín Osborne en 'Fiesta' : "Me dijo que tenía la vasectomía hecha"

"Han pasado más de dos años, pero las vivencias me las quedo para mí". Con esa frase se presentó Chabeli Navarro en Fiesta para hablar de Bertín Osborne y tras la exclusiva que ofreció hace días en una revista en la que aseguraba que el presentador la convenció para interrumpir el embarazo.

Osborne desmintió estas graves acusaciones a través de un comunicado, pero Chabeli dio la cara en el programa de Telecinco para hacer frente a la polémica y defender su verdad y, las que según ella, son las mentiras del artista.

"Se me ha callado durante dos años", confesó Chabeli. "Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona", aseguró.

Según contó, Bertín y ella se conocieron en el año 2021, por una amigo en común, en una fiesta. Al poco, ya empezaron a tener relaciones íntimas, que se prolongaron durante cinco meses, hasta que descubren que se ha quedado embarazada.

Según su relato, cuando le contó por teléfono que está embarazada, mel artista reaccionó asegurando que era "imposible", porque tenía "la vasectomía hecha". Además, añadió que nunca tomaron precauciones. "Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo".

"Él me dijo que bueno, que eso podría fallar", cuenta Chabeli sobre el tema de la vasectomía. Ella, por su parte, contó que estaba segura de que el hijo era de él. "Me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que, si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre", añadió.

"He contado mi historia, en primera persona, y es la que hay. Pueden salir miles de cosas, pero la revista tiene todas las pruebas necesarias. Las tengo y, por eso, estoy hoy aquí", dijo, sobre su exclusiva en la revista.

En cuanto a la posible demanda anunciada por el artista, aseguró: "Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas. Es humillante que se dude (de su paternidad). Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva. Estoy cansada de seguir justificándome", concluyó.