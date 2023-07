Amy Winehouse, la estrella tatuada que se diluyó en vodka

Amy Winehouse se sentía más próxima a los clásicos del soul y las grandes damas de jazz que a los músicos de su generación, cuando apenas era una adolescente, aunque Bad de Michael Jackson ocupaba un lugar en su discografía. El pasado marcaba sus gustos musicales y una selección de voces legendarias como Dinah Washington, Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, conformarían su estilo desde los primeros pasos como solista vocal.

Amy habría cumplido 40 años a la vuelta del verano. Nació en septiembre de 1983 en Southgate, al norte de Londres, y pronto se convertiría en una de las más prometedoras artistas del momento. Su perturbadora personalidad hacía que cualquier aficionado a la música captara un rasgo distintivo que deslumbraba. Una mujer con tendencia a la adicción y el desconsuelo que se extinguiría dolorosamente pronto, un 23 de julio de hace doce años.

Su carrera discográfica se inició en 2003 con el disco Frank, marcado por una impronta jazzística, donde se advertían los primeros rasgos que la entroncaron con la también malograda Billie Holiday, cuando tan sólo había cumplido 19 años. Vida y obra se entrecruzan, peligrosa pero fecundamente, en 16 canciones que se abren con un tema polémico. En Stronger Than Me reivindica el papel de un hombre de fuerte carácter a su lado, algo que ella echaba de menos en su pareja por aquel momento.. En el álbum también encontramos clásicos como (There is) No Greater Love, que en su día fue interpretado por Dinah Washington. Una delicia donde destaca el saxo de Robert Aaron y un acompañamiento de guitarra, piano y flauta.

Tras Frank llegaron nuevas crisis y poco a poco se fue fraguando una imagen con la que asociamos a Winehouse: delgadez cada vez más patente, maquillaje furioso y un peinado que parecía abultar más que ella misma. De viaje por Alicante comenzó a componer a la guitarra varios temas del que sería su segundo y último álbum, Back to Black. Junto al compositor y productor británico, Mark Ronson, en apenas cinco meses completaron un disco que ya se ha convertido en un mito, donde también se mantenía la preciada colaboración de Salaam Remi.

Back to black significa algo así como volver a lo conocido, y su gestación estuvo salpicada por el pesar de un desengaño amoroso. Cómo no. Se inicia con un tema -Rehab- que constituyó un auténtico bombazo, donde se apunta una rehabilitación a la que ella responde rotunda: No, no, no. Wake Up Alone proviene de unas sesiones londinenses previas al trabajo en el disco pero sirve como contrapunto a temas tan exitosos como Tears Dry On Their Own, con referencias cruzadas y riqueza de producción.

El 23 de julio de 2011 fue hallado sin vida el cuerpo de Amy Winehouse en su apartamento de Camden Town, en Londres. Su muerte se debió a una intoxicación etílica de proporciones fatales. En sus venas se encontró una concentración alcohólica de 416 mg/dl cuando a partir de 350 ya se considera mortal. Así se nos fue un talento descomunal que ya no cabía en su organismo, pavorosamente deteriorado en sus últimas apariciones. Anegada en vodka y sin el auxilio de nadie a su lado, como tantos otros artistas estrellados a los que el éxito parece hundirles más si cabe, apuró su vida en la soledad y el vacío una voz que estaba llamada a perdurar fugazmente.