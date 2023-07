Sandra Barneda ha sorprendido en Así es la vida al contar un disparatado timo que sufrió cuando era joven. La periodista ha mostrado cómo funcionan las estafas con un caso particular.

"¿Por qué triunfa el timo? Porque te crees que tienes un chollo", ha defendido. Por esta misma línea, ha contado: "A mí me timaron, pero bien. Me da hasta vergüenza, fue hace más de 20 años".

"Estaba en un mercadillo en Lisboa y me ofrecieron un móvil en forma hexagonal, y me dice uno que me lo deja por tanto", ha detallado la presentadora. Después de comentarle a su amigo el módico precio por el que podría tener un móvil "muy guay", se animó a comprarlo.

"Me dio el móvil y era una pastilla de jabón", ha lanzado sobre su caso de estafa. Así, ha detallado: "Tenía el teclado pegado y todo". "Yo el primer móvil que cogí era real, pero cuando tú pagas te dan el cambiazo, y me quedé con la pastilla de jabón", ha argumentado ante la sorpresa en plató.

"Intentamos correr, pero no los atrapamos. Mi amigo me dijo que pensaba que tenía un chollo y por lista me timaron", ha concluido su historia en Así es la vida.