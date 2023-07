Sandra Barneda marca los límites con el supuesto aborto de Chabeli Navarro, ex de Osborne: "Me siento moralmente dividida"

La revista Lecturas ha sorprendido con su entrevista en portada de esta semana: la expareja de Bertín Osborne, Chabeli Navarro, ha contado que abortó hace dos años porque el presentador la convenció de ello.

La ex del cantante ha contado su historia tras conocerse el embarazo de Gabriela Guillén, caso con el que comparte algunos detalles. De esta forma, Así es la vida ha abordado las declaraciones de la exconcursante de televisión.

Antes de comenzar, Sandra Barneda ha querido dar su opinión sobre la situación: "Para mí es un tema complicado, me siento moralmente dividida". Por ello, la presentadora ha marcado los límites: "Por línea editorial, este programa decide qué temas no ser tratados y menos si no hay pruebas".

A este respecto, la conductora del magacín de Telecinco ha explicado que la revista Lecturas le ha garantizado tener pruebas de lo que Chabeli ha contado. No obstante, el programa ha contado que Bertín Osborne no ha querido hablar del tema.

"Hoy en casa vais a sentir cómo estamos, porque una cosa es la libertad de expresión, la otra cosa es qué uso se le da, atentar contra el derecho al honor o no...", ha expuesto Barneda.

La conductora de Así es la vida ha lanzado: "No va a ser fácil. Ha salido esta entrevista y vamos a ver qué cuenta en su versión, pero estamos hablando del aborto, y para cualquier mujer que ha pasado por él sabe que no es una decisión fácil ni un tránsito fácil, sino todo lo contrario".

Sandra Barneda ha pedido así sensibilidad y consciencia, y evitar la frivolidad en las distintas opiniones que provoca la noticia. "Hay líneas rojas que aquí no se van a pasar", ha remarcado.