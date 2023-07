El PP exige a Correos ampliar "al máximo" el horario de sus oficinas para garantizar el voto

A menos de 24 horas para que finalice el plazo para recoger el voto en una oficina de Correos -en caso de no haberlo recibido en el domicilio- y ejercer el derecho por esta vía, el Partido Popular prosigue en su empeño por abrir todas las fórmulas posibles para que nadie se quede fuera de esta cita electoral. Este miércoles, la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, ha insistido al ente público que amplíe sus horarios "al máximo". Una petición que, según la secretaria general del PP, ya ha solicitado a la Junta Electoral Central.

Todo ello, pese a que Correos haya ampliado sus horarios desde hace unos días, ya que desde el jueves, 13 de julio, las oficinas que habitualmente cierran a las 20.00 horas permanecen abiertas hasta las 22.00 horas, es decir dos horas más hasta el final del periodo electoral. Asimismo, Correos abrió todas sus oficinas de Madrid y Barcelona el pasado fin de semana para facilitar el voto por correo.

De este modo, el PP continúa librando la misma batalla. La semana pasada, Alberto Núñez Feijóo, que también fue presidente de Correos, hizo un llamamiento a toda la plantilla para garantizar que el voto por correo llegue, a solo un día de que termine el plazo para pedirlo. "Pido a los carteros de España que trabajen al máximo: mañana, tarde y noche. Y aunque no tengan refuerzos suficientes, que sepan que custodian el voto. Les pido a los carteros que, con independencia de sus jefes, repartan todos los votos antes de que venza el plazo". Tras ello, Feijóo se comprometió a que si llega a la Moncloa, en el primer Consejo de Ministros pagará las horas extra en caso de que la plantilla no las haya cobrado.

Un día más tarde, Feijóo aclaraba que en ningún momento ha puesto en duda la fiabilidad del sistema ni ha hablado de "pucherazos". Que solo se ha limitado a advertir de los "atascos" en Correos para que llegue el voto de cara al 23-J. Esta semana, el líder de la oposición ha culpado directamente de los 450.000 votos sin entregar al equipo directivo "mediocre" de Correos que dirige el exjefe de gabinete del PSOE.

La secretaria general del PP ha dado este miércoles un paso más acusando a Correos de "no estar dando la información precisa" a la ciudadanía. "Si se entiende que el votante lo tenga en su mano, la realidad es que hay 300.000 votos -son los datos de este miércoles- que todavía no han llegado al votante y se encuentra en las oficinas. Se han intentado entregar pero no ha llegado a sus votantes. No es un número cualquiera, hablamos del derecho fundamental de 300.000 personas y el derecho a votar", ha afirmado en un acto en Algeciras, según ha recogido EP.

Desde ahí, Gamarra ha hecho un nuevo llamamiento a la movilización porque "media hora de playa puede hacer" que uno se "queme cuatro años". Así, la secretaria general ha pedido el voto para el PP porque es "el único partido que puede promover verdaderamente el cambio". Por ello, ha animado a los ciudadanos a que no apuesten por "un perdedor", en alusión a Pedro Sánchez, sino por Feijóo con "capacidad de liderar el futuro de España, con una mayoría contundente, sin bloques ni bloqueos".