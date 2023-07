Ya falta poco. Muy poco. Este domingo, a partir de las ocho de la tarde, empezarán a dejar de darnos la vara con lo mismo desde el mes de marzo, que se dice pronto.

Nada, solo son cinco meses, ¿verdad? Y en esos cinco meses, ¿hay algo que hayan dicho o prometido que sea realizable y que les haya esperanzado? Si la respuesta es afirmativa, felicidades. Pero mucho me temo que muy pocos ciudadanos que no militen en partidos o que no vivan de la política responderán con un sí.

La izquierda continúa sin querer analizar por qué el Partido Popular podría sacar más de 150 diputados este domingo.

Sumar, por ejemplo, un artefacto de los viejos comunistas para terminar con Podemos, con su musa Yolanda Díaz a la cabeza, ¿qué hará si obtiene los mismos resultados que obtuvo Santiago Carrillo el 1977?, ¿les parece normal el trato que han recibido los de Pablo Iglesias?, ¿tanto desean y necesitan vivir de la política que aguantan ser humillados?, ¿esperan agazapados la noche de los cuchillos largos si Yolanda Díaz fracasa?

Si Pedro Sánchez obtiene menos de 110 diputados, ya no digamos si no consigue los 100, ¿presentará su dimisión como secretario general del PSOE?

Como he escrito desde hace tiempo, soy de los que creen que ha empezado la marea azul, pero si me equivoco, ¿qué hará Núñez Feijóo, la misma noche electoral, si Pedro Sánchez gana las elecciones?, ¿presentará su dimisión?

Uno de los peores escenarios que podría darse es que se tuvieran que repetir las elecciones. No sería la primera vez, ¿verdad? Me resulta difícil pensar en esa posibilidad ahora mismo, pero de estar, está.

Y en Cataluña, ¿cómo quedará la lucha permanente entre los de Puigdemont (Junts) y los de Junqueras (ERC)? En las últimas generales, ERC obtuvo 13 diputados y Junts, 8. ¿Qué pasaría si hubiera sorpaso?, ¿afectaría la situación al gobierno de la Generalitat?, ¿se anticiparían las elecciones catalanas?