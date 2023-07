Ampliación de las horas del servicio a domicilio y subida de los tres tipos de ayudas: estos son los cambios en la dependencia

El Consejo de Ministros aprobó esta semana una reforma del sistema de dependencia que incluye una subida de la cuantía de las prestaciones y una ampliación de las horas de asistencia a domicilio. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, fue anunciada ya en 2021 como parte del Plan de Choque en Dependencia del Gobierno con el objetivo de revertir los recortes de hace una década en esta materia.

El Real Decreto 675/2023, por el que se modifica el RD 1051/2013, busca "prestar una atención más personalizada" a la persona con dependencia y beneficiará a unas 750.000 personas en esta situación.

Una de las principales medidas que introduce la norma es el aumento de los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia reconocidos en España: la de cuidados en el entorno familiar, la vinculada al servicio y la de asistencia personal.

Prestación vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio (PEVS) se encarga de financiar los gastos del servicio de atención residencial, atención diurna o ayuda a domicilio, prestado por un centro o entidad privada, cuando no es posible el acceso a un servicio de la red pública. Con la aprobación de esta reforma, este tipo de ayuda se incrementa en un 4,5%, un aumento del que se beneficiarán casi 200.000 personas.

Además, en el caso de la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial (SAR), se equipara la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III y en la prestación económica vinculada al servicio de centro de día (SCD), se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II. Esto se debe a que, según explica el ministerio liderado por Belarra, los precios de estos servicios "son iguales o muy similares, con independencia del grado que presente la persona en situación de dependencia".

La cuantía de esta prestación económica se calcula en función del grado de dependencia, el coste del servicio y la capacidad económica de la persona beneficiaria. De esta forma, así quedarían las cuantías máximas:

Grado I : de 300 a 313,5 euros . La cuantía del SAR asciende a 313,5 y a 445,3 en el caso del SCD.

: de 300 a . La cuantía del SAR asciende a 313,5 y a 445,3 en el caso del SCD. Grado II : de 426,12 a 445,3 euros . La cuantía del SAR asciende a 747,25 y a 445,3 en el caso del SCD.

: de 426,12 a . La cuantía del SAR asciende a 747,25 y a 445,3 en el caso del SCD. Grado III: de 715,07 a 747,25 euros. La cuantía tanto del SAR como del SCD asciende a 747,25.

Prestación para cuidados en el entorno familiar

Por otro lado, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), cuya finalidad es contribuir a los gastos derivados de la atención a la persona en situación de dependencia en su domicilio, es la ayuda que más ve aumentada su cuantía, con un incremento de un 17,65%. Este aumento, se calcula, afectará a 540.000 personas que son beneficiarias de esta prestación.

La cuantía de la PECEF se fija en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. No obstante, se establece una cuantía máxima mensual:

Grado I : de 153 a 180 euros .

: de 153 a . Grado II : de 268,79 a 315,9 euros .

: de 268,79 a . Grado III: de 387,64 a 455,4 euros.

Prestación para asistencia personal

La prestación económica para asistencia personal (PEAP) tiene como finalidad contribuir a la financiación del contrato de una asistencia personal profesional, que facilite el acceso tanto a la educación o al trabajo, como a una vida más autónoma. Al igual que la PEVS, esta ayuda tendrá un incremento también de un 4,5% y afectará a casi 10.000 personas.

En este caso, la cuantía máxima del grado II se iguala a la correspondiente al grado III por la misma razón, mantener la equivalencia en las otras prestaciones. De esta forma, quedarían así:

Grado I : de 300 a 313,5 euros .

: de 300 a . Grado II : de 426,12 a 747,25 euros .

: de 426,12 a . Grado III: de 715,07 a 747,25 euros.

Cuantías mínimas por primera vez

La reforma del sistema de dependencia fija por primera vez cuantías mínimas de las prestaciones, que hasta ahora no estaban contempladas en la norma estatal. Esto suponía que, según explican en Derechos Sociales, "al aplicar las reducciones previstas en la normativa de cada comunidad autónoma a las cuantías máximas, la cuantía resultante para la prestación económica puede ser muy reducida, incluso cercana a cero euros". Tal y como apuntan desde el ministerio, existen más de 60.000 personas que reciben menos de 100 euros al mes y cerca de la mitad menos de 50.

La nueva norma establece las siguientes cuantías mínimas para cada grado, aplicables a cada una de las tres prestaciones:

Grado I : 100 euros.

: 100 euros. Grado II : 150 euros.

: 150 euros. Grado III: 200 euros.

Tanto la subida de las cuantías máximas como de las mínimas será efectiva al mes siguiente de que la reforma entre en vigor, esto es, el próximo 1 de agosto.

Mayor intensidad horaria en la ayuda a domicilio

Por otro lado, la reforma también contempla recuperar la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, debido a que, en la actualidad, según justifican, en muchos casos "no se ofrece una respuesta suficiente a las personas en situación de dependencia". Por este motivo, se incrementan las intensidades mínimas horarias, que se equiparan a las existentes previas a los recortes de 2012.

No obstante, de momento esta medida solo afectará a los casos que se incorporen al sistema después de que entre en vigor el nuevo decreto. No se aplicará, por tanto, a los que ya están recibiendo este servicio, pues se trata de una ampliación progresiva que, según el Ejecutivo, responde a la complejidad de la ayuda a domicilio, que en la mayoría de ocasiones recae en entidades locales, con diferentes contratos. "No resultaría conveniente realizar un incremento automático de horas de prestación del servicio en los casos actualmente atendidos, ya que podría existir imposibilidad de provisión", explican.

Así, en torno a 30.000 personas se beneficiarán de aquí a finales de año del siguiente aumento de intensidad horaria:

Grado I: de 20 horas a un intervalo de 20-37 horas .

de 20 horas a un intervalo de . Grado II: de 21-45 horas a 38-64 horas.

de 21-45 horas a Grado III: de 46-70 horas a 65-94 horas.

Esta medida se aplicará de manera progresiva en los casos que entren en el sistema con Programa Individual de Atención del Servicio de Ayuda a Domicilio (PIA de SAD) a partir de la entrada en vigor del nuevo RD. Para los casos con una resolución anterior, se plantea mantener la intensidad prevista salvo que la persona con dependencia pida la revisión del caso y "siempre con su conformidad expresa de manera que en ningún caso se obligue a disponer de más horas si la persona no lo desea".

Flexibilizar el acceso a la PECEF

La nueva norma introduce también una serie de cambios en los requisitos y las condiciones de acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECEF). Entre otras medidas, se suprime el período previo de prestación de cuidados y se amplía la condición de persona cuidadora no profesional a las personas del entorno relacional que, a propuesta de la persona en situación de dependencia, estén en condiciones de prestarles los apoyos y cuidados necesarios para el desarrollo de la vida diaria. Por tanto, ahora podrá solicitarse también esta ayuda cuando la persona cuidadora principal no sea familiar directo de la persona, "algo que afecta especialmente a medios rurales", explica el ministerio de Belarra.

Servicio de teleasistencia complementario

Por último, la reforma hace referencia a la prestación del servicio de teleasistencia, que se prestará ahora como servicio complementario al resto de prestaciones para todos los grados de dependencia, a excepción del servicio de atención residencial. La nueva norma impedirá, por tanto, que se preste teleasistencia con carácter de único servicio a personas con grado I de dependencia. "Se evita así la tentación de resolver dichos expedientes con teleasistencias 'avanzadas' de bajo coste", afirman en Derechos Sociales.

Por otro lado, cabe destacar que esta prestación no estará sujeta a la cuantía mínima establecida para el resto de ayudas.