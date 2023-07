Abascal insta a tomar medidas para que los españoles que no han recogido el voto por correo puedan votar

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha instado este martes al Gobierno a que tome "todas las medidas necesarias" para garantizar que los 450.000 españoles que han pedido el voto por correo pero no lo han recogido todavía puedan votar. Así lo ha pedido en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El presidente de Vox ha apuntado a la posibilidad de ampliar plazos y reintroducir a los electores que todavía no han recogido el voto en el censo para acudir a las urnas de forma presencial. "Hay 450.000 españoles que igual no votan y querían hacerlo. Eso es algo gravísimo", ha afirmado Abascal, señalando que se trata de un grupo de personas "suficientemente significativo como para tomar decisiones".

El líder político ha ido un paso más allá y ha afirmado que un Estado que es "eficacísimo" a la hora de "perseguir al ciudadano por una infracción de tráfico" es "de manera voluntaria completamente ineficaz" a la hora de garantizar el derecho de sufragio de estas personas. No obstante, desde Correso se informó el lunes de que el hecho de que 450.000 personas que habían solicitado el voto por correo no lo hayan recibido todavía se debe a que no estaban en sus domicilios cuando llegó la notificación y que pueden recogerlo en las oficinas postales.

Abascal ha tratado de desacreditar esta explicación del ente público y ha recordado que los sindicatos se han quejado de falta de medios. El líder de Vox ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de esta situación, al haber convocado las elecciones un 23 de julio como "reproche a los ciudadanos".

Correos comunicó en la tarde del lunes que un total de 2.124.990 votos han sido entregados directamente a los electores, pero que aún quedan 450.607 sufragios que permanecen en las oficinas, al no haber encontrado los carteros a los titulares de los mismos tras haber hecho dos intentos de entrega en mano. Los destinatarios de estos votos tienen hasta el próximo 20 de julio para poder votar.