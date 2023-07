'Los vínculos artificiales', una reflexión novelada que muestra la liberación y la alienación de la tecnología

Un mundo físico nada estimulante ni halagüeño, uno virtual en el que empezar de cero y unas decisiones que afectan a ambos. Los límites de lo real y lo digital se difuminan en Los vínculos artificiales (AdN), una novela del galardonado escritor francés Nathan Devers.

La historia está protagonizada por Julien Liberat, un profesor de piano que no pasa por su mejor momento, tanto personal como profesional, y termina tocando fondo. En ese momento, encuentra su salvación en el Antimundo, un sorprendente metaverso hiperrealista en el que descubre un sinfín de posibilidades, incluida la oportunidad de triunfar y enriquecerse. Pero no todo es tan positivo como parece.

Ganador del Premio Choix Goncourt de l’Orient 2022 y finalista de los premios Goncourt y Renaudot 2022, Nathan Devers presenta una novela que va más allá de la ficción, pues apunta a la reflexión del lector, planteando preguntas para que dé sus propias respuestas.

'Los vínculos artificiales', de Nathan Devers. ADN

"La dimensión filosófica está algo escondida, se puede leer sin prestarle atención y, además, puede dar lugar a cualquier interpretación", declara el escritor francés a 20minutos. "Hay gente que ha entendido el libro como una crítica radical a las pantallas y otros como un elogio a la revolución digital. Pero, cuando lo escribí, la cuestión que tenía en mente era la de la necesidad de huir de lo real y buscar la explicación que hay detrás".

Por ello, Los vínculos artificiales se convierte en una reflexión sobre la libertad: "La tecnología es un espacio de gran liberación, pero también de gran alienación. El protagonista es alguien que se libera mediante la tecnología, como tantos de nosotros. Virtualmente viaja, conoce gente, accede a nuevos aprendizajes y se conoce más a sí mismo. Todo ello, gracias al metaverso, lo cual supone que, progresivamente, renuncie a vivir en la realidad".

En esta historia, el Antimundo, que "es una especie de utopía", juega un papel muy importante y "casi se podría decir que es el personaje principal". Este universo virtual representa una metáfora de la época que vivimos actualmente.

"Instagram, Twitter, Tinder... Todo eso es ya el Antimundo en el que estamos sumidos. Mi idea era crear una realidad paralela contraria a la realidad, donde todo está del revés, a modo de espejo", explica Devers. "En el pasado hubo una globalización que pasaba por vínculos físicos, había que salir de casa para descubrir el mundo. Y, ahora, está todo invertido y desmaterializado, pues hay que quedarse en casa para relacionarse digitalmente con alguien".

De hecho, el novelista, ensayista y filósofo de 25 años asegura que el gran catalizador de esta obra fue el confinamiento por la Covid, donde, al principio, pensó que iba a vivir una experiencia de soledad y encierro como en una prisión, pero se encontró con que fue lo contrario.

"Rápidamente, para mucha gente se convirtió en una saturación de tecnología y redes sociales, el mundo entraba a nuestra casa y nos acosaba a través de Zoom. Y esto me hizo ver que la sociedad no necesita lo físico para funcionar, si decidimos no salir de casa, la globalización será la misma, o incluso más, y seguiremos unidos por vínculos frágiles o artificiales", concluye.