Elena Furiase: "Si tu opinión va en contra de los derechos humanos, no la voy a respetar"

Perteneciente al clan Flores, ha estado rodeada de arte toda su vida, y quizá por ello, con solo 13 años, ya era capaz de imaginar personajes y mundos más allá del nuestro. Elena Furiase, "actriz de profesión y madre de vocación", es conocida por sus papeles en la pequeña y gran pantalla, pero ahora debuta en la escritura con la publicación de El mundo secreto de Árbal, una novela juvenil editada por Círculo Rojo.

Dicen que no es tan sencillo escribir para el público juvenil. ¿Lo confirma? Es cierto, y de hecho dos personas que han leído el libro me han dicho que es una historia bastante adulta. Es un libro para niños de ocho años en adelante, porque se habla de muerte, de sacrificios por amor, de un rapto… Es difícil escribir una novela así porque no sabes dónde poner el límite. Por eso las editoriales hacen tan buen trabajo aconsejando qué temas van para determinadas franjas de edad.

Han pasado 20 años desde que se le ocurrió este libro. ¿Por qué llega ahora?Hubo un momento en mi vida en el que no tenía excesivo trabajo y sí mucho tiempo libre. Estaba un poco preocupada pensando en qué sería lo próximo en llegar y me acordé de esos personajes que se me ocurrieron cuando tenía 13 años. Los tenía en mi cabeza algo olvidados, como el bosque encantado y otras pinceladas del libro. Fue empezar a escribir y me salió trabajó, así que tarde dos años en darle un sentido, una forma.

¿Le gustaría desmentir algo? Últimamente no he tenido que desmentir nada. O me preguntan por mi trabajo o por mis hijos. Entonces, por suerte, estoy tranquila.

¿Cuándo se quebrantan esos límites?Los límites los pone una misma. Y si tú no cuentas algo, pero la prensa habla por ti, diciendo una mentira, está sobrepasando una línea. Y pasa lo mismo cuando se cuenta algo que es verdad: si yo no lo he dicho, ¿por qué lo dicen ellos? Es bonito contar algo a un medio y que este lo publique. Eso genera un feedback muy bonito, pero no sucede siempre así.

Pertenece a una de las familias más conocidas de España. ¿Cómo lleva que su vida personal suscite tanto interés?Vengo de la familia que vengo y esto es lo que me ha tocado, y creo que soy una persona bastante blanca para la prensa del corazón. Tengo un equipo detrás que cuida mucho mi imagen. Pero es verdad que hay veces en las que me he cabreado, porque se han metido en mi vida sin mi permiso. Y eso son cosas que no entiendo. Si yo te invito a que vengas, fantástico, pero si te metes con mi privacidad, eso no es hacer buena prensa. Hay límites, y cuando se sobrepasan, se hace daño.

¿Escribir un libro ha sido una forma de reinventarse?Más que reinventarme como artista, busco conocer. Soy una persona que está en la búsqueda de la sabiduría interna. He sido muy obsesiva, y en muchos momentos he tenido que cuidar mi salud mental yendo al psicólogo. Creo que cuando una persona está tranquila consigo misma, la creación sale desde un lugar confortable. Que, por cierto, hacer las cosas saliéndonos de la zona de confort está muy bien, pero no creo que tenga que ser una obligación.

¿Qué pregunta nunca le han hecho y le gustaría que le hicieran?Si te digo la verdad, ahora mismo no sabría decirte, porque desde los 18 años me han preguntado de todo...



Muchos recuerdan aquella época en la que era protagonista de El internado… ¿Qué ha cambiado en usted desde entonces?

Han cambiado muchísimas cosas, porque empecé tocando el éxito más rotundo y luego me di cuenta de que la profesión no te mantiene siempre ahí. No soy una persona subidita, pero es cierto que si empiezas en algo tan grande, te ponen guiones encima de la mesa, te quieren llevar a Estados Unidos y después todo eso se esfuma, nadie te llama… te afecta. Agradezco haber visto las dos caras de la moneda, porque eso me ha ayudado a valorar más mi trabajo. He aprendido a saber qué es lo que quiero y lo que no quiero hacer. Sueles trabajar cuando el proyecto que te ofrecen te va a sumar, pero a veces aceptas solo porque hay dinero. Hay que llenar la nevera, nadie vive del aire. Pero a día de hoy es cierto que prefiero elegir una película que me sume, aunque me dé menos dinero.



¿Le gustaría trabajar en algún programa de televisión?

He participado en algunos, y los que más me gustan son los concursos blancos. De hecho me encanta hablar con el público como Elena Furiase y no como un personaje. Es algo que me excita. Pero no me dedicaría únicamente a la tele, aunque sea muy divertida.