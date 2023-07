Diana Morant: "Queremos blindar por ley la subida del salario mínimo y limitar las listas de espera"

Nacida en Gandia (Valencia), ciudad de la que fue alcaldesa entre 2015 y 2021, la actual ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, es ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica (UPV). Según explica ella misma, sus orígenes vienen de una familia obrera: su padre era trabajador, su madre ama de casa y sus abuelos criados. Inició su carrera política en el PSOE en 2011. En esta entrevista, la cabeza de lista al Congreso por Valencia del PSOE analiza el momento por el que pasa su partido y las propuestas programáticas de cara al 23-J

Qué objetivo en número de escaños se marca el PSOE en Valencia y a nivel nacional?No lo hemos cifrado, pero salimos a ganar, a ser primera fuerza, vistos los pactos PP-Vox y los nuevos gobiernos que se están conformando. Por ejemplo, aquí en la Comunitat, donde en derechos laborales quieren volver a 10 años atrás, en derechos de las personas LGTBI 20 años, en derechos de las mujeres 40 años, y ya hablamos hasta de censura cultural. No salimos solo a que confíen en nosotros los socialistas, apelamos al votante progresista y al moderado a los que no les gusta lo que están viendo porque creen que España debe avanzar y no retroceder.

¿Tienen encuestas propias? ¿Qué les dicen?Lo mismo que las publicadas, que estamos remontando y que el Partido Popular está bajando. Esta tendencia a favor nos dice que la ciudadanía está descubriendo que lo que el PP les estaba vendiendo, ese perfil de moderación, no existe. Se han ultraderechizando, se han entregado a Vox. Feijóo ha llevado al PP a la derecha más rancia incluso que con Aznar. Estamos remontando y vemos las posibilidades de ganar.



¿A qué achaca la derrota del 28-M?Todos los indicadores económicos son buenos. Nosotros hemos entendido que mientras estábamos gobernando la vida de las personas, el Partido Popular y Vox estaban dedicándose a hacer una política de acoso y derribo al Gobierno, de ruido, con una burbuja de mentiras. Y ahora se ha descubierto el pastel: el gran plan de Feijóo es que, allá donde le den los números con Vox, va a cambiar principios por escaños y valores por sillones.

¿Cuál es el estado de ánimo en el gobierno y en el partido?Todo el mundo, no solo el partido, quiere esa segunda oportunidad para darle la vuelta al resultado del 28 de mayo y que el Gobierno de España sea el dique de contención y la salvaguarda de los derechos de la gente.

¿Es Pedro Sánchez un activo o un lastre para el PSOE?Siempre ha sido un activo, lo que pasa es que no nos dimos cuenta de que esa campaña deshumanizadora, burda y antidemocrática hacia su figura nos estaba haciendo tanto daño y calando tanto. No entrábamos al barro, pero en las televisiones se estaba generando un un estado de opinión mayoritariamente conservador que no es el reflejo de la mayoría social progresista. Ese desequilibrio es lo que estamos intentando compensar. Por eso ahora sí estamos entrando a hablar de todo, porque siempre hemos tenido argumentos. Pero, si hay que entrar en esa lucha a la defensa a ultranza de Pedro Sánchez, yo le digo que ahora somos más sanchistas que nunca.

¿Qué tres aspectos destacaría de su programa electoral?Seguir avanzando en la transición ecológica y verde porque nos interesa para cuidar nuestra salud y nuestro planeta, pero también porque crea empleo y oportunidades. Vamos a ser un una potencia energética en renovables y vamos a legar eso a las generaciones futuras. Otro, seguir con los avances sociales y en términos laborales. Hay dos que me parecen muy interesantes: blindar por ley, junto con empresarios y sindicatos, a través del Estatuto del trabajador, el incremento del salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio de la Unión Europea y, por otra parte las listas de espera para que en 60 días como máximo tengas las consultas externas garantizadas y que en 15 días nuestros jóvenes tengan garantizada una consulta de salud mental. Por otra parte, consolidar la ley de eutanasia y las libertades para el colectivo LGTBI y para las mujeres.

¿Cuál es la propuesta fiscal del PSOE para los próximos años?La ciudadanía tiene muy claro que para nosotros, para que haya justicia social tiene que haber justicia fiscal. Y eso es muy fácilmente entendible: quien más tiene, más tiene que pagar. Porque, en definitiva, aquí nadie tiene nada por arte de magia. Uno recibe unos beneficios porque forma parte de una sociedad que es España y hace mucho tiempo, ya que decidió tener unas carreteras adecuadas, tener unas infraestructuras de comunicaciones, garantizar el transporte ferroviario, colegios públicos, sanidad pública...

¿Incluye a las empresas?De la lucha contra las desigualdades también se benefician las empresas. No es lo mismo tener aquí una empresa que tenerla en China. Tienen que contribuir en la misma medida del beneficio que reciben de esa sociedad que hemos construido entre todos, que es España. Y por tanto, nosotros, vamos a hacer todo lo contrario de lo que dice el PP. Esos cientos de millones de euros que van a dejar de recaudar, ¿de dónde los van a sacar? Pues recortando o aumentando la presión fiscal a las familias. Porque las cuentas no salen de otra manera. Que no nos engañen, cuando dicen que van a hacer una rebaja de impuestos generalizada para que cada uno ahorremos 50 euros al año, lo que en realidad están diciendo es que van a ahorrar fortunas a los más ricos y nos van a recortar a todos en ese estado de bienestar. Y para nosotros esa es una línea roja.



¿Habrá reforma de la financiación autonómica después de nueve años con el modelo caducado?El Partido Socialista lleva en el programa electoral el cambio de modelo de financiación, por tanto, lo vamos a pelear. Somos un partido de gobierno que cumple su palabra. Es cierto que no depende solo del Gobierno, se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados y tendremos que sumar también al PP, que ahora es el que gobierna mayoritariamente las comunidades. Pero el Partido Socialista ha tratado a la Comunidad Valenciana con su peso específico y esto lo ha demostrado en esta legislatura y ese es el gran cambio con respecto al PP: hemos aumentado en el presupuesto de 2023 un 70% las inversiones con respecto a lo que hacía el PP y un 40% la financiación regular que ha recibido en estos cinco años.



¿Qué solución proponen para la deuda? ¿Apoyaría una quita?Ximo Puig se encontró con dos lastres muy grandes: uno desde luego era la deuda. No es lo mismo endeudarse para hacer fórmulas 1 o visitas del papa que para servicios públicos. Eso se tendrá que mirar y efectivamente, no es justo que lo tengan que pagar los valencianos cuando no recibían el dinero apropiado. Pero otro, del que ya no se habla porque Puig la ha erradicado, es la corrupción.

"El puerto es clave: 40.000 familias viven de él y necesita mejorarse con responsabilidad"

¿Qué va a pasar con la ampliación norte del puerto de Valencia que apoyan PSOE y PP?El señor González Pons fue el conseller que aprobó la ampliación del puerto y luego se ha dedicado a criticarla y a decir que pasaríamos de una ciudad con puerto a un puerto con ciudad. Yo no sé en realidad lo que piensa el PP. Para el PSOE es una infraestructura clave que, cumpliendo con todos los criterios de sostenibilidad medioambiental, también tiene criterios económicos y sociales. Es clave, hay 40.000 familias que viven del puerto. Lo que le queda a la ampliación no va a producir más impacto ambiental que lo ya construido. Sí o sí el puerto necesita mejorarse y, a la vez, actuar con responsabilidad y luchar contra la degradación de las costas. No podemos ir con populismo ni demagogia.

¿Los trasvases seguirán siendo necesarios o irán a menos?El único que dejó un año sin trasvase el Tajo-Segura fue el Partido Popular y yo no escuché al PPCV quejarse. El Partido Socialista ha trasvasado más agua que el PP y el trasvase está garantizado. Otra cosa es que tenemos un problema de sequía extendido en toda España, y tenemos que asegurar también los caudales ecológicos que nos exige una sentencia europea. Hemos de garantizar el agua para siempre y eso es lo que hemos hecho con un compromiso presupuestario sin precedentes en infraestructuras hídricas. Esa es nuestra solución. La del PP es volver a la guerra del agua y eso no soluciona nada.

