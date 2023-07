Las candidaturas irreductibles: los partidos que se presentan elección tras elección pese a no conseguir nunca ni un solo escaño

Entre las formaciones políticas que presentan candidaturas al elecciones generales 23-J existe un puñado de partidos irreductibles que vuelven a comparecer ante los ciudadanos como han hecho elección tras elección, en ocasiones desde hace décadas, pese a no haber conseguido nunca ni siquiera un escaño.

Son los PACMA, Recortes Cero, Por un Mundo más Justo, Escaños en Blanco o Partido Humanista a nivel nacional y Partido Regionalista del País Leonés o Unión del Pueblo Leonés a nivel regional, o los más antiguos Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y, sobre todo, Falange Española de las JONS.

El caso paradigmático es el del PACMA, ahora Partido Animalista Con el Medio Ambiente, fundado hace veinte años como Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal -efectivamente, las mismas siglas-, que en las elecciones de noviembre de 2019 consiguió 228.856 votos que no fueron suficientes para entrar en el Congreso, más que ocho partidos que sí resultaron con representación parlamentaria.

Así, logró once veces y media más sufragios que Teruel Existe, 3,3 veces más que el Partido Regionalista de Cantabria, casi 110.000 votos más que el BNG y 50.000 votos más que Més Compromís, que obtuvieron un escaño, y cerca de 130.000 votos más que Navarra Suma, casi 105.000 más que Coalición Canaria, casi 100.000 más que PP-Foro y 40.000 más que En Común-Unidas Podemos, que lograron dos escaños.

Recortes Cero, que surgió en 2014 en medio de la crisis, recogió hace cuatro años 35.042 votos, y Por un Mundo más Justo 27.272, el PCTE 13.029, Escaños en Blanco 5.970, el Partido Humanista 3.150 y FE de las JONS, legalizada en 1976, solo 616.

Fuertes convicciones, escasa implantación

A ellos y al resto de irreductibles se unen en estos comicios una serie de candidaturas de escasa implantación, pero también fuertes convicciones como Frente Obrero, en todo el Estado, o España Vaciada y otras candidaturas relacionadas en provincias concretas.

Los votantes de diferentes lugares de España encontrarán el 23J en sus colegios electorales papeletas con opciones, en principio con las mismas exiguas expectativas, como Partido Autónomos, Libres, Partido Unionista Estado de España (PUEDE), Referéndum Sistema Dinero, Tercera Edad en Acción, Coalición de Centro Democrático, Unidos por la Solidaridad Internacional y Fuerza Cívica.

Y también varios más con prioridades locales como Coalición por Melilla, Juntos por Granada, Por mi Región (Murcia), Vamos Palencia, Grupo Independiente Palencia Tierra Viva, Ahora Canarias-Partido Comunista del Pueblo Canario, Soria ¡Ya!, Entre Veins Catalunya, Federación de los Independientes de Aragón, Estat Valencià del Benestar, Unidad Castellana y Zamora Sí.

Partidos que desaparecen

Aunque los irreductibles probablemente seguirán buscando el respaldo de la ciudadanía en próximas convocatorias, lo cierto es que posiblemente algunas de estas nuevas fuerzas no solo no consigan muchos votos sino que no vuelvan a aparecer en los listados de candidaturas proclamadas.

Es lo que ocurrió con las opciones políticas que concurrieron a los comicios del 10 de noviembre de 2019 y solo consiguieron unos pocos centenares, o incluso decenas de votos, como Unión de Todos, que no hizo honor a su nombre con solo 26 votos, todos ellos en Teruel; o Converxencia 21, con 72 papeletas, todas ellas en Lugo.

A las elecciones de 2015 se presentaron partidos que ahora no concurren -al menos con el mismo nombre- como Muerte al Sistema, Partido Liberal de Derechas, Soluciona, Foro Demócrata, Partido Familia y Vida, Ciudadanos Rurales Agrupados o Ciudadanos Libres Unidos o Solidaridad y Autogestión Internacionalista.

La lista de candidaturas que no prosperaron y no insistieron como sí hicieron los irreductibles es enorme. A las generales del 20 de noviembre de 2011 se presentaron por ejemplo el Partido Pirata, Partido de la Libertad Individual, Partido por la Regeneración Democrática de España o Partido de Internet.

A las del 9 de marzo de 2008 el Partido Hache (del programa La Noche Hache y con Eva Hache como cabeza de lista por Madrid), Asamblea de Votación Electrónica, Partido de Alianza Iberoamericana Europea, Partido Positivista Cristiano, Lucha Internacionalista, Partido Liberal del Empleo y la Vivienda Estatal, Partido de los No Fumadores o Partido de los Pensionistas en Acción.

Y la lista sigue. En las del 14 de marzo de 2004, el Grupo Político Honradez Absoluta Española, Partido de la Gente, Estado Nacional Europeo, Otra Democracia es Posible, Partido del Mutuo Apoyo Romántico, Partido de los Trabajadores en Precario, Partido del Karma Democrático, Partido de los Autónomos y Profesionales o Partido Cannabis por la Legalización y Normalización.

En las del 12 de marzo de 2000, Partido Democrático del Pueblo, Movimiento al Socialismo Humanista, Unión Ibérica, Progresistas Federales, Partido Nacionalista Caló o Partido de la Ley Natural; en las del 3 de marzo de 1996 Partido La Gente o SOS Naturaleza y en las del 6 de junio de 1993 Monarquía Cristiana Española Socialdemócrata, Octubre Socialista, Unión de Autonomías, Partido Cantonalista, Arco Iris o Panteras Grises de España.

Y en las del 29 de octubre de 1989 -en algún momento hay que poner fin- el Partido Proverista, Partido Obrero Revolucionario de España o la agrupación Ruiz-Mateos, que llegó a ser la séptima candidatura más votada de España, con 219.883 votos, más de 1 % del total, aunque tampoco obtuvo representación parlamentaria.