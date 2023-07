Cómo los desinformadores usan los colores del mapa del tiempo de TVE para negar el cambio climático

Circula por redes sociales una imagen del mapa del tiempo de TVE donde sale Huelva a 27 ºC en color rojo y Lugo a 28 ºC en tono más claro. Habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) por esta imagen que se está usando para poner en duda el cambio climático y señalar a la televisión pública. Pero no es una manipulación para aparentar una subida de temperaturas que no es real: el color rojo corresponde al interior más caluroso de Huelva, no a los 27ºC de Huelva capital.

La imagen de una previsión del tiempo de TVE

El origen de esta imagen es una previsión de las temperaturas máximas hecha por Radiotelevisión Española (RTVE) para el miércoles 26 de abril realizada cinco días antes, como muestra el tuit que publicó el 21 de abril el físico y meteorólogo de RTVE Marc Santandreu con esa misma imagen.

Tweet Maldita. Twitter

El rojo corresponde al interior más caluroso de Huelva

El meteorólogo de RTVE aclara que, si se amplía la imagen, "en Huelva capital se ve cómo el modelo capta que las temperaturas son más moderadas en costa (colores anaranjados)".

Foto mapa 2 Maldita. Maldita

Ampliación de la imagen viral que muestra cómo los 27ºC de Huelva capital corresponden a un color anaranjado/amarillento diferente del tono para el interior de la provincia.

Santandreu aclara que “los números se importan directamente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que el color del mapa se importa de un modelo meteorológico, que suele ser el europeo”, conocido por sus siglas en inglés: ECMWF. Estos valores normalmente son iguales, "pero a veces discrepan ligeramente", añade.

Para Dominic Royé, climatólogo y responsable de Ciencia de Datos de la Fundación para la Investigación del Clima, el mensaje viral es una “manipulación” que “aprovecha que los 27ºC en el sur coincidan con tonos rojos aunque se refiere a una temperatura menor en la costa. Hay un cambio radical de temperatura en la costa atlántica en Cádiz y Huelva: en pocos kilómetros bajas de 35ºC a 27ºC”.

“Esos números se corresponden con las capitales Lugo y Huelva. Lugo está situada en el interior, en una zona coloreada en amarillo (26-28ºC), y Huelva está en la costa, situada justo en primera línea donde, si se hace zoom, está presente el mismo color amarillo (26-28ºC). Como se puede apreciar, en primera línea de costa la temperatura es más suave que en el interior de la provincia y el color es amarillo, aunque sea en una franja muy delgada”, señala en la misma línea a Maldita.es Víctor M. González, miembro de Meteored/tiempo.com.

"El mapa es correcto. La confusión desaparece cuando aumentas el mapa y compruebas que los 27 ºC se corresponden con la ciudad de Huelva en la costa, que es de un color amarillo muy parecido al color de los 28 ºC de la ciudad de interior gallega que es Lugo", destaca por su parte el especialista en visualización de información y catedrático de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universitat de Barcelona, Mario Pérez-Montoro.