Los jóvenes, ante el 23-J: "Se sienten abandonados, no confían en las instituciones"

El próximo 23 de julio dará a 1.639.179 jóvenes españoles la oportunidad de votar por primera vez quién gobierna su país. Sin embargo, gran parte de ellos no ejercerá el derecho al sufragio. Ante la incertidumbre del futuro y la precariedad que viven, los jóvenes tienden a desvincularse más que la media de una política que les interpela menos que al resto de la ciudadanía. Cuando votan, tienden a variar de partido más que sus padres y deciden el voto a última hora tras informarse a través de las redes sociales.

Esta es una de las claves para entender cómo participan los jóvenes en la vida política española, según explica el politólogo Manuel Mostaza nada más coger el teléfono: "Cualquier análisis tiene que partir de que somos un país muy envejecido y los jóvenes no son el grupo principal al que dirigirse, participan menos en las elecciones".

Según el director de opinión pública de Ipsos, José Pablo Ferrándiz, este fenómeno es "una pescadilla que se muerde la cola" en una población envejecida en la que los partidos no encuentran incentivos para dirigirse a los jóvenes, que a su vez se sienten menos vinculados a la política institucional.

Verónica Díaz Moreno, doctora en Sociología en la UNED, es aún más tajante. "Si no te sientes un ciudadano de primera porque no puedes acceder a un empleo y menos aún emanciparte, no puedes creer en el Estado", asegura. "Muchos jóvenes españoles se sienten abandonados, no confían en las instituciones".

Según coinciden los sociólogos consultados por 20minutos, toda esta desvinculación política tiene mucho que ver con la precariedad del presente y la incertidumbre del futuro. "Más del 70% de la población española piensa que las generaciones jóvenes vivirán peor que sus padres", recuerda Díaz, con lo que estos están condenados a vivir "en un presentismo continuo" para no frustrarse aún más. Como consecuencia, "desarrollan percepciones cínicas, no generan lealtad en el voto ni en la escala ideológica".

Esto explica, en parte, que los más jóvenes sean más indecisos a la hora de votar y tiendan a escoger en el último momento. Según el barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en junio, el 58,4% de los españoles de entre 18 y 24 años decidió su voto en las elecciones municipales y autonómicas después de que comenzara la campaña.

El 14,5% lo hizo el mismo día de las elecciones. A juicio de Ferrándiz, esto es un fenómeno "transversal" que no se limita a los jóvenes y tiene que ver con "una mayor oferta, nuevos medios de comunicación y sociedades más complejas". En la siguiente franja que edad, que va desde los 25 a los 34 años, los indecisos son un 16,5% y los abstencionistas un 7,1%. La abstención es, en ambos casos, superior a la media, que según el CIS es del 6%.

Tal y como explica Mostaza, "las personas mayores suelen oscilar menos en el voto y están más ligados a partidos institucionalizados". Los jóvenes, por otro lado, "tienden a transitar más entre partidos frontera o a irse a la abstención". En todo caso, apunta el politólogo, "el porcentaje del electorado que decide su voto a última hora es más destacado entre los jóvenes".

PSOE y Vox triunfan entre los jóvenes, según el CIS

Según la última encuesta electoral del CIS, el bloque PSOE-Sumar aunaría el voto del 35,6% de los menores de 25 años el 23-J, mientras que PP y Vox reunirían el 28,2%. La izquierda sumaría de esta forma 7,4 puntos más que le derecha en esta primera franja de edad. La encuesta muestra que el PSOE sería la fuerza más votada con diferencia, llevándose un 25,8% de las papeletas, diez puntos por encima del Partido Popular.

En todo caso, estos datos muestran un pequeño retorno del voto joven al bipartidismo, especialmente al compararlos con la generación del 15-M. "En aquel momento, el PP y el PSOE casi desaparecieron en las primeras franjas de edad y ahora parece que los jóvenes vuelven a votar estas opciones", subraya Ferrándiz.

De todas formas, las encuestas auguran a Vox su mejor resultado entre los menores de 25 años. La formación de Abascal se situaría entre estos votantes como la tercera fuerza, con un 12,4%, y Sumar se quedaría en el cuarto puesto, cosechando el 9,8% de los votos.

Pese a que, según la última encuesta del CIS, la preferencia entre los menores de 25 años es un Gobierno de Pedro Sánchez, esta es la única franja de edad en la que el partido de Santiago Abascal aparece por delante del de Yolanda Díaz. La media de voto de Sumar -un 11,8%- está 3,7 puntos por encima de la de Vox en el total de la población.

Los ciudadanos de entre 25 y 34 años, sin embargo, apoyan a Díaz (15,6%) por encima de Abascal (9,1%) y al PP y al PSOE prácticamente por igual, obteniendo 18,1 puntos el primero y 18 el segundo.

La campaña en redes sociales

El voto joven, aunque sea menos cuantioso que el resto, sigue dejando una horquilla para que las formaciones traten de convencer a los electores, y ese es un partido que se juega en las redes sociales. "El 70% de los jóvenes se informa a través de las redes", explica la socióloga de la UNED, que ve con claridad como las formaciones políticas se están lanzando a pescar voto en TikTok e Instagram.

Con mayor o menor acierto, las cuatro principales formaciones políticas lanzan en estas redes "mensajes cortos, claros, concisos, visuales y que no obliguen al receptor a pensar demasiado". Los resultados de un estudio realizado por Science4insights.com, los de Abascal tienen los mejores resultados, especialmente en TikTok.

En esta red social, su cuenta supera de largo las visualizaciones de los demás partidos políticos, llegando a un total de casi 22 millones y una media de 31.450 por video. Seguido está Podemos, que cuenta con casi 18 millones, y muy por detrás Sumar, con 3,63 millones y una media de casi 8.000 visualizaciones por vídeo. La cuenta del PP recoge más de tres millones y la del PSOE a penas llega a un millón.