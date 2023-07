Los fans, sorprendidos por el ¿homenaje? de Kim Kardashian a Taylor Swift

Kim Kardashian sabe perfectamente lo que hace. Y lo que significan cada uno de sus movimientos en redes. Esa es la conclusión que sacan sus fans tras una de sus últimas publicaciones, porque tal y como está planteada parece claro para sus seguidores y los swifties del mundo que la empresaria e influencer está intentando enterrar el hacha de guerra con Taylor Swift.

La más mediática de las Kardashian quiere que aquella disputa, que llegó a sus vidas con el incidente de Kanye West en la gala los VMAs de 2009, cuando el rapero subió al escenario e interrumpió y menospreció un premio a Taylor, llegue a su fin. Y para ello nada mejor que mostrarle su apoyo a la cantante como nunca lo hizo cuando estuvo casada con el rapero y padre de sus cuatro hijos.

En una reciente sesión de fotografías para el evento Dolce & Gabbana's Alta Moda en Puglia, en Italia, la fundadora de SKIMS parece haber hecho, y eso han querido ver los fans de la cantante de Shake it off, exile o Anti-Hero, un homenaje nada velado a la portada e imágenes de promoción del último álbum de Swift, una regrabación de uno de sus discos más icónicos, Speak now.

En la publicación de la socialité, que consta de varias instantáneas, algunas de ellas más trabajadas mientras otras son con miembros de su familia, Kim Kardashian se deja ver en el idílico paraje italiano con un enorme vestido con mangas drapeadas y dobladillo asimétrico, más una larga cola fruncida en la espalda, de un vivo color morado.

Precisamente el posado y el tono cromático son las pistas que han llevado a swifties de todo el mundo a pensar en las similitudes. No es únicamente el momento idóneo para hacerlo —la cantante acaba de publicar el Speak now (Taylor's Version) y está en mitad de su gira más importante; Kanye West se ha vuelto a casar— sino también una forma de desligarse de problemáticas del pasado.

De ahí que el hecho de que Kim encoja los hombros desnudos y mire por encima de ellos con un vestido de tonos morados haya sido visto por los fans como un guiño. "Kim está ahora en su era de 'Speak now'", "Kim Kardashian para la promoción de Speak now (Taylor's version)" o "Llegados a este punto no puede ser una coincidencia" son algunos de los comentarios que se repinte.

Its giving pic.twitter.com/WncBTi6J8U — cooper ⸆⸉ (speak now tv era)💜💜💜 (@CooperSN13) July 10, 2023

it’s not even a coincidence at this point pic.twitter.com/QE0NppjTjQ — phoebe ⸆⸉ (@taylorslavender) July 10, 2023

Quedará por ver si Kim Kardashian decide hacer algún gesto más, si directamente lo explica o, quizá, incluso si asiste a alguno de los conciertos de Taylor Swift.