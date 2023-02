Taylor Lautner se arrepiente de no parar a Kanye West cuando el rapero interrumpió a Taylor Swift

Fue uno de los primeros momentos virales en la carrera de Taylor Swift, un clarísimo precedente de que Kanye West es un asiduo a la polémica y, para Taylor Lautner, el momento de su vida al que regresaría y cambiaría cómo actuó. Así lo ha confesado el propio actor, que no ha dudado en señalar la gala los VMAs de 2009 como aquel instante por el que le gustaría viajar al pasado y decirse tres o cuatro cosas.

El intérprete de la saga Crepúsculo ha ido como invitado al podcast The Squeeze, el cual presenta su esposa, también llamada Taylor Lautner -aunque mejor utilizaremos su nombre de soltera, Tay Dome-. En la conversación, la presentadora le ha hecho escoger un momento de su vida al que regresar y algo que decirse a sí mismo. Y Lautner no lo ha dudado.

"Probablemente los VMAs de 2009, cuando presenté el premio para Taylor [Swift]", ha dicho Lautner ante la reacción de incredulidad total de su esposa, que responde con un "Me dejas muerta" cuando Lautner añade: "Y no tenía ni idea de que lo de Kanye no era una broma".

Dome recuerda que justo en aquel momento, Taylor Swift y Taylor Lautner acababan de dar a conocer que eran pareja. "Exacto, y yo presentaba el premio para ella", explica Lautner sobre la categoría de Mejor Vídeo Musical Femenino, que Swift ganó con You Belong With Me.

"Le di el premio y di cinco pasos para atrás y me quedo ahí, metro y medio por detrás de ella. Y, bueno, en mitad de su discurso de agradecimiento, Kanye se sube al escensario de un salto", rememora el intérprete, que en una semana cumplirá 31 años. "Apenas puedo oírle. No puedo verles las caras. Y solo asumo que todo aquello era una broma pactada y ensayada", añade, "porque por qué si no iba Kanye West a saltar al escenario a interrumpir a Taylor Swift".

Lo cierto es que el rapero lo había hecho porque consideraba un robo que Beyoncé no hubiese ganado esa categoría con el videoclip de Single Ladies, pero eso Lautner no lo sabía. "Y con toda la razón, claro", le apoya su esposa. "Es que no tenía sentido", se queja Taylor Lautner.

Kanye West interrupted Taylor Swift at the VMA’s 13 years ago today‼️😳 pic.twitter.com/7H3l8Q7Sff — RapTV (@Rap) September 13, 2022

"Si lo ves ahora, estoy como pillado, como sonriendo y con la risa tonta. En plan 'No puedo escuchar lo que dicen, pero seguro que esto está siendo graciosísimo'", se defiende Lautner. "Luego él se baja, ella acaba su discurso, y en el momento exacto en el que se gira y veo su cara por primera vez, me dije 'Oh'", afirma el actor, dándose cuenta de que no era una broma. "No estuvo bien", finaliza.