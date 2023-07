El 74% de los consumidores incluye criterios medioambientales en su decisión de compra

El 74% de los consumidores españoles considera importantes las cuestiones medioambientales en su decisión de compra, según se desprende del último informe de Aecoc Shopperview, que incorpora la visión de las empresas de gran consumo.

Además, el 50% de la sociedad española ha dejado de comprar productos de marcas que consideran no sostenibles, e incluso, ha cambiado de establecimiento para seguir comprando productos sostenibles más baratos, según ha comentado la gerente de Sostenibilidad de Aecoc, Cinta Bosch, durante el noveno Encuentro '#DecirHaciendo' de Consum sobre Economía Circular, celebrado este martes en València.

"Incluso, en un momento como el actual, en el que el factor precio es determinante en la decisión de compra, los consumidores reclaman productos saludables, convenientes y sostenibles", ha explicado Bosch, que ha indicado que las empresas de distribución trabajan para dar respuesta a esta creciente preocupación, según ha informado Consum en un comunicado.

Ocho de cada diez empresas de distribución en España, usa plástico reciclable o reutilizable, en sus productos o procesos y el 34% de ellas tiene previsto aumentar su uso, según se desprende del último Informe sobre sostenibilidad en el Gran Consumo. Además, el 95% de ellas dispone de medidas para la separación o recuperación de residuos.

No obstante, la economía circular no sería posible si, además de la voluntad de las empresas, no existieran gestores de residuos de envases intermediarios que ofrecieran soluciones sostenibles para la fabricación de nuevos envases reciclados y reciclables.

Proyectos de economía circular

Como ejemplo ha puesto el caso de Saica Natur, que fabrica envases a partir de residuos de cartón y plástico de las empresas. Se trata de la gestora que recicla y valoriza todos los residuos de la cooperativa en sus seis plataformas logísticas y su sede de Silla.

Además, también está desarrollando desde 2022, un proyecto de economía circular con Consum, que, transforma el Poliestireno Expandido (EPS), conocido popularmente como porexpán, procedente de los residuos recuperados en las plataformas logísticas de la Cooperativa de supermercados, en muebles para la sección de horno de sus supermercados.

Esta iniciativa permite el reciclaje, transformación y reintroducción de 10.000 kg de plástico, y se ha implantado ya en 49 tiendas, según ha explicado en el encuentro el director de desarrollo de negocio de Saica Natur, Marc López. Esta medida se irá extendiendo progresivamente a toda la red hasta el año 2025.

El jefe de Área de Sostenibilidad de Consum, Elías Amor, ha afirmado el compromiso de la compañía con la economía circular a través del trabajo de la ecoeficiencia en el consumo de materiales y la recogida selectiva y valorización de los residuos. Ha destacado la reducción de plástico, como la bolsa de 70% de plástico reciclado; la bolsa compostable de las secciones de frescos y el ecodiseño para el packaging de marca propia Consum, entre otras medidas.