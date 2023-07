Raquel Arias cuenta que Adara la ha bloqueado en Twitter por su amistad con Bosco: "Hay que fomentar la confianza"

Adara Molinero podría no pasar por su mejor momento con Bosco Martínez-Bordiú. La concursante y el ganador de Supervivientes se están conociendo desde la recta final del reality, pero Raquel Arias ha contado un roce que ha sufrido con su compañera, probablemente por su amistad con Bosco.

"Ayer fuimos a la premier de una película. Fuimos Bosco y yo y muchísima gente más", ha explicado. "Al salir de la película, me encontré un boom en las redes sociales de que habíamos llegado más tarde, que Bosco iba acompañado de otra chica...", ha relatado, indignada.

"Nos encontramos un peliculón", ha bromeado la colaboradora de Telecinco. "Aún no se sabe si son pareja o se están conociendo, pero eso es cosa de ellos", ha expresado la periodista, quien está feliz con su actual novio.

Por esta razón, Raquel ha reivindicado: "Me cansa un poco que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica". "Es algo que no entiendo, y es algo que hay que aceptar, que es precioso", ha defendido.

Acto seguido, ha puesto de ejemplo su amistad con Sergio Garrido, con quien ha explicado que habla casi todos los días como amigos. "Cuando salí me llevé la sorpresa de que Adara me había bloqueado en Twitter", ha desvelado Arias.

Por su parte, ha explicado que Bosco tampoco lo entendía. "No quiero que ellos estén enfadados por mí, porque lo nuestro es una simple amistad". "Hay que fomentar la comunicación y la confianza entre dos personas" ha pedido la exsuperviviente.