Manuel Cortés revela quiénes son los tres compañeros de 'Supervivientes' que se llevaría de fiesta

Manuel Cortés regresa a España tras su paso por Honduras, que había sido su hogar durante varios meses en Supervivientes 2023. El cantante de 28 años se ha instalado en Tulum Club en Chipiona para retomar su carrera musical y dar su primer concierto después del concurso de televisión.

Siendo el foco de las miradas del local, el hijo de Raquel Bollo confesaba entre risas a quiénes de sus compañeros de la isla se llevaría a una fiesta: "En primer lugar, a mi hermana, como es obvio. Y luego a Bosco, Adara y Jonan". Para no dejar a nadie indiferente, tras la expectación de la periodista que le realizaba la entrevista, añadía a una compañera más: "Por supuesto, a Katerina también".

Y es que la atracción entre Cortés y Katerina Safarova ha sido uno de los temas más aclamados por los seguidores de Supervivientes. Por ahora, según cuenta el artista, los concursantes han decidido no poner etiquetas al supuesto romance que están viviendo: "Estoy genial con Katerina. No existen puntos, se disfruta".

A pesar de la química existente entre los dos, la modelo rusa no es el tipo de chica que le gustaría a Raquel Bollo para su hijo. La colaboradora de Mediaset confesaba en una de las emisiones su descontento con la joven: "Si me preguntas a mí, no me gusta". Para doble disgusto de la diseñadora, el concursante dejaba ojipláticos a los espectadores cuando confesó en plató que no solo se había dado un beso con Katerina, como dejaban ver las cámaras, sino que habían sido "500" más.

Este clima de tensión ha dejado un sabor agridulce a Katerina, que ha intentado firmar la paz con su "suegra" en varias ocasiones: "No me conocía y yo no soy rencorosa. Creo que en esta vida hay que dar segundas oportunidades a la gente. Y las críticas que una persona da sobre mí sin conocerme no me las tomo en serio. Me gustaría conocerla y que me conociese."