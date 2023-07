Alma Bollo revela, aliviada, los resultados de las pruebas médicas que se está realizando tras 'Supervivientes': "Estaba superasustada"

Aunque no llegó a la final, Alma Bollo quedó sexta en Supervivientes 2023, por lo que hace varias semanas que regresó de Honduras. Y, desde entonces, ha estado sometiéndose a distintas pruebas médicas por una dolencia estomacal que tenía, aunque ahora está contenta de saber que no era tan grave como pensaba.

La hija de Raquel Bollo apenas perdió peso durante su estancia en el reality, y eso tenía relación con su problema de salud. De hecho, contó que ella, antes de viajar, ya tenía problemas en el estómago y durante el concurso le detectaron colon irritable. Sin embargo, en España, el diagnóstico ha sido otro, tal y como contó este miércoles en sus stories.

"Acabo de salir del médico. Una de las pruebas que me faltaban era una ecografía, no porque esté embarazada ni nada de eso, sino para que me vieran la parte del estómago y el abdomen", reveló la influencer. "Lo que han visto es lo que yo ya sabía, porque cuando me hicieron la revisión a la llegada de Supervivientes me dijeron que estaba completamente llena de gases".

Por este motivo, la exconcursante no había perdido peso en su estancia y se sentía hinchada. "Me dijeron que no sabían cómo podía vivir cómodamente. Estoy completamente llena de gases y además no puedo ir al baño", aseguró.

Pero, entonces, se mostró completamente aliviada al ver los resultados de la endoscopia que le hicieron, gastritis. "Dentro de lo malo, es con lo mejor que me podía encontrar, la gastritis. Pero es verdad que todavía faltan resultados de biopsias para ciertas bacterias que es probable que tenga", avisó.

"Estoy contenta de que haya salido gastritis y no otra cosa. Estaba superasustada. No me hubiese gustado nada colon irritable o la enfermedad del Crohn, porque son cosas heavys y difíciles con las que convivir en el día a día", reflexionó. "Ya solo me queda esperar a ver qué me dicen los médicos y después pasar con la nutricionista y tratar todas las intolerancias y aprender a comer las cosas que me sientan bien".