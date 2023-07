Rodri Fuertes y Marta Castro, ex de Fonsi Nieto, pareja sorpresa: besos y pasión en aguas ibicencas

Marta Castro y Rodri Fuertes no se esconden y dan rienda suelta al amor y la pasión en las playas de Ibiza. Según unas imágenes que ha sacado a la luz Europa Press, ambos se han dado recientemente un romántico baño en aguas pitiusas, alejándose del grupo de amigos con el que estaban disfrutando del domingo estival.

Se trata de ex de Fonsi Nieto y el ex de Adara Molinero. Juntos forman la inesperada pareja del año, pero, a tenor de las imágenes, su relación va viento en popa.

Ella luce una atlética figura con biquini de colores. Al agua, detalla la agencia, llegaron tras tomar el sol junto al joven exconcursante de GH, que también fueron campados tumbados en toallas y conversando junto a un grupo de amigos.

Hace unos días, a Adara le preguntaron si, durante su estancia en el programa, se había acordado de su ex, Rodri Fuertes, y ella no tuvo reparos en responder. "A medida que ha pasado el tiempo, ni me acordaba de él", confesó.

Por tanto, la madrileña aseguró que el concurso le ha valido para olvidarse de esta relación, que en alguna ocasión ella ha tachado de "tóxica". Y es que, hace días, Adara reveló que "lo que sentía por él era adicción, era como una droga".

Aun así, no todo lo que opinó era malo, pues asegura que le quiere mucho: "Nos hemos amado muchísimo. Le quiero y le querré siempre porque es una persona increíble y me ha dado mucho. Y yo a él, claro".