Alberto Núñez Feijóo, la infancia en su aldea, el internado y su matrimonio con Eva Cárdenas

Este lunes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tuvieron un cara a cara en Atresmedia como parte de su campaña electoral para los comicios generales del 23 de julio, campaña que el líder de PP comenzó desde Os Peares (Orense), aldea de menos de 100 habitantes censados en la que el político nació.

"Donde empezó todo de mí", declaró el gallego en su mitin y sostuvo que usaba la "humildad" de su municipio como "faro" para poder convertirse, si los votos lo eligen, en el próximo presidente del Gobierno. Y es que los orígenes del líder popular son de lo más humildes, pues nació en el seno de una familia campestre.

Sus padres son Saturnino, que falleció en 2016, y Sira, la cual estuvo en su último mitin, y también tiene una hermana, Micaela, que también estuvo presente en su cita en Os Peares.

De la aldea a un internado

Como muchas personas en terrenos rurales, los animales formaban parte del día a día de Feijóo. "La infancia no solamente son recuerdos, es la conformación de la personalidad. En mi casa también había gallinas, había cerdos… Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa, teníamos colmenas, saludábamos a las golondrinas en primavera y escuchábamos jilgueros y también nos daban pena los gorriones en el invierno", aseguró el candidato a las elecciones en el III Congreso Internacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de 2022.

Al nacer en el 1961 (actualmente tiene 61 años), los medios de los que disponían no eran muchos. "No había lavadoras, ni nevera, ni agua corriente", explicó el expresidente de la Xunta de Galicia. "Teníamos un teléfono con una telefonista a la que le pedíamos que nos pusiese con otro vecino. Teníamos que recordarle que, si era posible, no escuchara la conversación".

Lo cierto es que Feijóo nunca ha ocultado sus raíces, pues fue muy feliz junto a su hermana, su padre Saturnino, que se dedicaba al sector hidroeléctrico, su madre Sira, que trabajaba en una tienda de ultramarinos familiar llamada O Corte Inglés Pequeno, y su querida abuela, Eladia, la antigua regente del negocio que prácticamente le crio y que siempre le decía "haz las cosas bien, sé serio y piensa en los demás".

Pero, desgraciadamente, todo eso fue hasta los 10 años, cuando sus padres le mandaron a León a estudiar interno en el colegio Maristas Champagnat, donde estuvo hasta los 17 años, cuando terminó Bachillerato.

"Que a un chaval con 10 años lo metan en un tren con una maleta que podía llevar con dificultad y lo manden a León sin más, eso te marca", recordó en una entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. "Me causó dolor".

Sin embargo, también le sacó el lado positivo a su estancia allí, y así lo sostuvo en El Hormiguero: "Me enseñaron a estudiar, me enseñaron a jugar al balonmano, me enseñaron a levantarme a las 7.30 de la mañana y me enseñaron a currar, porque en ese colegio no había personal que hiciese nada. Éramos los alumnos los que hacíamos las camas, barríamos el colegio, las clases, el dormitorio, el fregadero, los patios, las letrinas".

Política y amor, de la mano

Tras esta etapa, Feijóo se mudó a Santiago de Compostela y se licenció en Derecho. Desde entonces, ha trabajado en diversos puestos, tanto a nivel autonómico y nacional, que van desde secretario general de Asistencia Sanitaria (de 1996 al 2000) a presidente de Correos (del 2000 al 2003). Pero fue en 1991 cuando comenzó su carrera política, año en el que fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia.

Y, por supuesto, ostentaba la presidencia de la Xunta desde 2009 hasta mayo de 2022, cuando pasó a ser presidente del PP y convertirse en el líder de la oposición y el candidato popular a las elecciones generales.

Esta época también le trajo el amor, pues tiene una relación con Eva Cárdenas, exdirectora de Zara Home, desde 2013, cuando la conoció en una reunión de trabajo entre la Xunta y la directiva de Inditex. Desde entonces, ambos han llevado su relación en la más absoluta discreción.

La empresaria de 58 años y el político de 61 tuvieron el 15 de febrero de 2017 a su hijo Alberto, siendo este el primer hijo de Feijóo y el segundo para ella, que tiene una hija, Gabriela, de 22 años, de otra relación anterior.

"Dice que se casó con Galicia. ¡Vaya hombre! Y Galicia no me da nietos", exclamó Sira Feijóo en 2009, durante la primera campaña del popular a la presidencia de la Xunta. Sin embargo, no pudo ser más feliz al enterarse, ocho años después, que iba a ser abuela.