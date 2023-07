La parte más personal de Pedro Sánchez: de su matrimonio con Begoña Gómez a su hermano músico

Presidente del Gobierno, candidato a la reelección y secretario general del PSOE. Denostado por muchos, que utilizan una variación de su apellido -"sanchismo"- como sinónimo de un mal mandato, y alabado por otros, que aplauden lo logrado por él y por su coalición durante su legislatura, Pedro Sánchez es sin duda uno de los jefes del Ejecutivo que será más recordado, ya sea para bien o para mal. Pero, aparte de sus propuestas, promesas, ideas o logros, también por su parte más personal.

Como suele suceder, los líderes del Gobierno terminan suscitando interés más allá de la política. Ya sean sus publicaciones en redes, sus looks o sus anécdotas más privadas, muchos terminan, por distintos motivos, labrándose un perfil público y mediático. Y esto provoca que las entrevistas vayan más allá de los programas electorales y terminen tratando otros asuntos, como le pasó a Pedro Sánchez en su visita a Lo de Évole.

"Mi mujer ha sufrido ataques injustos, irreales, desproporcionados y de manera injusta", declaró el socialista en referencia a lo que se ha dicho de su esposa, Begoña Gómez. "Técnicas muy semejantes a las que se utilizaron con la pareja de Obama o de Macron, como decir que es transexual".

Pedro Sánchez con Begoña Gómez en Londres para acudir a la cumbre de la OTAN. NEIL HALL

En un país en el que no existe la figura de la primera dama, los presidentes siempre han podido llevar sus relaciones sentimentales en la más absoluta privacidad. Así lo hizo Mariano Rajoy con su esposa, Viri, y del mismo modo lo ha hecho Pedro Sánchez con su mujer, aunque no ha podido evitar verse salpicada por algunas campañas de desprestigio.

Aun así, ambos sí han aparecido juntos en público en algunas ocasiones, y también contó algunos detalles de su romance en En la tuya o en la mía, programa de 2015 presentado por Bertín Osborne. "Yo utilizaba la labia, bailar se me daba muy mal, pero era muy ligón", contó el presidente, que se definió como "un poco bala".

"Me lo puso muy difícil"

El líder del PSOE, que actualmente tiene 51 años, habló de su primera novia, una joven italiana llamada Francesca que conoció en su adolescencia, y también se pronunció sobre su etapa de ligón en Mallorca, conociendo turistas extranjeras. Pero en 2003, a sus 31 años, fue cuando todo cambió, pues conoció a su actual esposa.

"No sabes la tabarra que le di, tuve que empeñarme mucho, me lo puso muy difícil", aseguró. "Fui con unas amigas a una fiesta y allí coincidimos con un grupo de amigos que me presentaron a Pedro. Fue un flechazo", describió ella.

María Begoña Gómez, que tiene 48 años, nació en 1975 en Bilbao, aunque creció en el municipio de Valderas (León). Amante de la música y el deporte, se licenció en Marketing en el ESIC de Madrid y tiene un máster en Administración de Empresas.

Al final, Pedro Sánchez terminó mudándose a la casa que Gómez tenía en La Latina y, en 2006, tras pedirle matrimonio él a ella en un restaurante, se casaron en una ceremonia civil oficiada por Trinidad Jiménez. Para entonces, ya habían tenido a su primera hija, Ainhoa (nacida en 2005, ya tiene 18 años), y la segunda, Carlota (nacida en 2007, actualmente tiene 16), llegó un año después de la boda,

La familia vivía en un chalet en Pozuelo de Alarcón (Madrid) hasta que, en 2018, se trasladó a La Moncloa. Sin duda, han logrado formar un matrimonio consolidado y una familia que se mantiene más alejada del foco mediático mientras continúan trabajando en sus distintos ámbitos profesionales.

De hecho, poco después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno, Begoña Gómez fue nombrada directora del Africa Center del Instituto de Empresa, pues que, cuatro años después, deja para iniciar, desde febrero de 2023, la codirección del máster Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

Una familia vinculada a la música

Además del baloncesto, deporte del que Pedro Sánchez fue jugador y es un gran seguidor, el matrimonio es un amante de la música, especialmente indie o alternativa. Y parece que eso le viene de familia al presidente.

Hijo de Magdalena Pérez y Pedro Sánchez, el socialista nació en el madrileño barrio de Tetuán en 1972. Su madre trabajó en la Seguridad Social y después fue abogada, mientras que su padre ocupó cargos de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura y fue director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Del mismo modo, parece sus hijos heredaron la pasión por la música, y así lo demuestra el hermano de Pedro Sánchez, tres años menor, que es director de orquesta.

A sus 48 años, David Sánchez Pérez-Castejón es un afamado profesional de la música, especialmente a nivel internacional, donde se le conoce con el nombre artístico de David Azagra. Aunque estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, se marchó a vivir a Rusia y se graduó con la nota más alta en la cátedra de Composición Musical y Dirección Operística y de Orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo.

El artista ha dirigido orquestas y conciertos, y ha compuesto la música de, entre otras, obras como Nunc Dimittis (2010), ballet de Nacho Duato. Está soltero y no tiene hijos y, a pesar de que ha vivido entre durante décadas entre Rusia y Torrelodones, donde tiene un chalé, en 2017 se mudó definitivamente a España para ser coordinador de conservatorios de la Delegación de Cultura, Deportes y Juventud de Badajoz, nombramiento que no estuvo exento de polémica, pues se le acusó de "enchufismo".

En este puesto en el que estuvo hasta que se pidió una excedencia en 2020. Al año siguiente, regresó y actualmente es jefe de la oficina de Artes Escénicas en la Delegación.