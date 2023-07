La intrahistoria de la entrada de Suecia en la OTAN: dos cumbres, chantajes y acusaciones muy duras

Turquía quiere ser casi siempre actor protagonista, sea cual sea la película. Y esta vez lo ha vuelto a conseguir en el seno de la OTAN; de hecho, lleva un año siéndolo aunque el capítulo final parece haber llegado: Ankara decidió este lunes levantar después de un año de arduas negociaciones el veto a la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica. Un 'sí, quiero' que se dio horas antes del arranque de la cumbre de Vilna y que sirve para confirmar una ampliación clave de la organización, a la que también se ha sumado Finlandia.

Todavía no se han dado plazos para que Turquía ratifique el acceso -algo que también tiene que hacer Hungría-, pero, ¿cuáles son las claves del visto bueno de Recep Tayyip Erdogan y cómo se ha llegado hasta él?

Sí... cuando parecía que todavía no

"Este es un paso histórico que hace que todos los Aliados de la OTAN sean más fuertes y seguros". Así mostró Jens Stoltenberg su alegría por el paso dado, aunque el secretario general de la OTAN ya se mostraba optimista antes de la cumbre. Ya las fuentes consultadas por 20minutos avisaron de que era "una cuestión decisiva" para el encuentro en Lituania. Pero las cosas no estaban del todo claras: Turquía rebajó las expectativas antes de que Erdogan llegara a Vilna y desde el Gobierno lituano comentaron que era ya hora de "acabar con las exigencias" a Estocolmo porque el Ejecutivo sueco "ha cumplido" con los reclamos de Ankara.

¿A cambio de qué?

En el 'pacto' cerrado entre Suecia y Turquía hay tres asuntos clave. "Suecia y Turquía acuerdan continuar su cooperación bajo el Mecanismo Conjunto Trilateral Permanente establecido en la cumbre de la OTAN de Madrid 2022, y bajo un nuevo Pacto de Seguridad bilateral que se reunirá anualmente a nivel ministerial y creará grupos de trabajo según corresponda", explicó el comunicado de la OTAN. Además, Estocolmo se compromete a intensificar "la lucha contra el terrorismo", en una referencia implícita a acelerar las deportaciones de los miembros del partido kurdo PKK.

Por otro lado se abre una parte comercial. "Nos comprometemos con el principio de que no debe haber restricciones, barreras o sanciones para el comercio y la inversión en defensa entre los aliados. Trabajaremos para eliminar esos obstáculos", añaden. Al mismo tiempo, Suecia trabajará en el seno de la UE para que el bloque de los 27 retome las conversaciones para la adhesión de Turquía, abiertas en el año 2005 pero bloqueadas desde el 2018.

"Tanto Turquía como Suecia buscarán maximizar las oportunidades para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales. Suecia apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la UE, incluida la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados", termina el documento rubricado por las dos partes. Además, EEUU entra en la ecuación porque Turquía también obtiene su compromiso de suministrarle aviones de combate F-16 en el futuro.

Dos cumbres y un intento de chantaje

Han tenido que pasar un año y casi dos cumbres distintas para que Turquía ceda. Suecia -como Finlandia- inició su camino hacia la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania y en junio de 2022, en el cónclave de Madrid, ya se sentaron Ankara y Estocolmo en la misma mesa para tratar de limar asperezas. Ahí empezaron las peticiones de Erdogan y las sensaciones fueron positivas. Vilna ha sido (o será) sede del acuerdo final después de muchos tiras y afloja a los que en las últimas horas se ha añadido un intento de chantaje.

Turquía aseguró que el levantamiento del veto a Suecia en la OTAN pasaba por un desbloqueo de las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE. La respuesta de Bruselas no se hizo esperar: se trata de dos organizaciones diferentes y de dos procesos distintos, aunque desde el Gobierno otomano aseguran que eso no es del todo realista, puesto que la mayoría de miembros de la Unión forman parte también de la Alianza Atlántica. Este chantaje, en cierto modo, le ha salido bien a Erdogan, pues Suecia se va a implicar en acercar a Turquía al bloque comunitario.

La cuestión del "terrorismo"

El punto de fricción más importante para Turquía ha sido la lucha antiterrorista. Ankara considera que Suecia ha sido "refugio" para miembros del PKK, una formación que el Gobierno de Erdogan considera una organización criminal. El respaldo de Estocolmo en esta tesis era fundamental para los avances del país nórdico, pero en las últimas semanas las relaciones se volvieron a tensar después de que en las calles de la capital del país nórdico se dieran manifestaciones con quemas de ejemplares del Corán. Turquía consideró "una ofensa" este hecho, y los contactos estuvieron no solo congelados, sino a punto de romperse del todo.

Caminos separados con Finlandia

La idea inicial era que Suecia entrase en la OTAN a la vez que Finlandia, y de hecho presentaron sus solicitudes a la vez. Pero Turquía cambió los planes: dio el visto bueno a Helsinki antes y el Gobierno entonces liderado por Sanna Marin acabó por desmarcarse del proceso sueco viendo las complejidades. Así, Finlandia confirmó su entrada en la Alianza Atlántica el pasado mes de abril, completando su proceso además en tiempo récord.

Finlandia se había convertido hasta ahora en un modelo de neutralidad a partir del tópico de la 'findalización', que en cierto modo tiene trampa. Finlandia no es un país neutral por elección, sino por obligación. La política de neutralidad de Finlandia se remonta al periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su interés por permanecer neutral en los conflictos entre grandes potencias fue reconocido por primera vez en un tratado entre Finlandia y la URSS en 1948 (el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua). El Tratado prohíbe a los firmantes unirse a una alianza militar contra el otro, y Finlandia no podía permitir que su territorio fuera utilizado para un ataque contra la URSS. Ese equilibrio con los soviéticos fue forzado para evitar precisamente un choque con el régimen.

Finlandia también estaba obligada a preservar su neutralidad mediante unas fuerzas armadas adecuadas. No obstante, ese estatus no está arraigado en el derecho internacional, y no hay compromisos internacionales para su neutralidad. De hecho, el ex primer ministro finés, Alexander Stubb, recordó que esa neutralidad no es firme del todo si se tiene en cuenta la existente colaboración con la Alianza Atlántica que se ha dado desde hace años.

Suecia es otro caso diferente en general, pero con algunas coincidencias. Estocolmo sitúa la neutralidad del país en la tradición, pero no en los Tratados internacionales. Durante los conflictos militares de la primera mitad del siglo XIX, Suecia mantuvo este estatus, declarado directamente por el rey Gustavo XIV en 1834. Suecia fue durante mucho tiempo una fuerte potencia militar, pero adaptó la política de neutralidad a sus propios intereses políticos. En 1941 permitió el tránsito de fuerzas alemanas a través del territorio sueco hacia el frente finlandés, y al mismo tiempo protegió a los refugiados del nazismo. Todo lo anterior ha cambiado con la guerra en Ucrania.

La OTAN se refuerza frente a Putin

Y es que la OTAN sale reforzada del ataque de Vladimir Putin. Hace unos años la utilidad de la Alianza quedó en entredicho, sobre todo con Donald Trump en el poder y la ruptura de los vínculos euroatlánticos por parte del entonces presidente de Estados Unidos. Rusia vio en ese punto una oportunidad de lanzar un órdago a su 'oponente' y el Kremlin pensó que la ofensiva sobre Ucrania resquebrajaría a Occidente. No ha sido así: ahora la OTAN se ha renovado -con un nuevo concepto estratégico aprobado en Madrid- y es más amplia que antes de febrero de 2022.