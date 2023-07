El chantaje de Erdogan a dos bandas: quiere retomar las negociaciones con la UE para levantarle el veto a Suecia en la OTAN

Recep Tayyip Erdogan ha decidido lanzar un órdago a dos bandas que se ha convertido además en un chantaje. Quiere que se retomen las conversaciones de adhesión entre la Unión Europea y Turquía para así, y solo así, desbloquear la entrada de Suecia en la OTAN. Dos procesos diferentes que Ankara quiere juntar para su propio beneficio. Es el último giro en una historia, o en un camino, al que solo el presidente otomano parece verle buen final, porque se ha encontrado con el rechazo de las otras partes.

"Allanemos primero el camino a Turquía en la UE y después allanaremos el camino para Suecia, igual que hicimos con Finlandia". Así de claro fue Erdogan justo antes de partir hacia Vilna, donde este martes y miércoles se celebra una cumbre clave de la Alianza Atlántica. Turquía, de hecho, mantiene el veto a Suecia porque considera que no ha cumplido con los compromisos alcanzados en la cumbre de Madrid, de hace un año, entre los que se incluye que el país nórdico "no sea refugio" de miembros del PPK, el partido kurdo que el Gobierno turco considera una organización terrorista.

Desde la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, ha asegurado que Estocolmo "ha cumplido ya" con todos los requisitos y espera que la cita en Lituania "sea la definitiva" para la luz verde de Turquía -aunque también falta el voto favorable de Hungía, pero no se antoja tan complicado- y de esa forma la organización euroatlántica pase a estar formada por 32 países, contando también con la entrada de Finlandia.

Pero Erdogan se ha empeñado a mezclar conceptos. Quiere que se hable de una eventual entrada de Turquía en la Unión Europea y que, por lo pronto, se retomen las conversaciones, que llevan en punto muerto desde el año 2018 y sobre las que no hay una voluntad clara parra que se reanuden porque las diferencias entre las partes siguen siendo muy importantes, incluso pese al acuerdo migratorio firmado en 2015.

Este proceso de adhesión es el más largo de todos los que tiene encima de la mesa la Unión. Turquía presentó su solicitud en 1987 y tardó doce años en recibir el estatus de candidato. Las negociaciones se abrieron ya en 2005 y no han parado de tener altibajos. Ya en 2022, el Parlamento Europeo abogó en junio de 2022 por mantener congeladas las negociaciones alegando falta de compromiso de Ankara con las reformas europeas los derechos fundamentales. La Eurocámara, sin voz ni voto en el proceso eso sí, considera que Turquía se está alejando cada vez más "de los valores europeos".

"Turquía sigue siendo un país candidato y es un socio clave de la UE en muchos ámbitos de interés mutuo, como la migración, la lucha contra el terrorismo, la salud pública, el clima y las cuestiones regionales", resume el Consejo, y la UE, añade, está dispuesta a colaborar con Turquía de "manera gradual, proporcionada y reversible en ámbitos de interés común, con sujeción a las condiciones establecidas". Además, la Unión tiene un interés estratégico en que el Mediterráneo oriental sea un entorno estable y seguro, por lo que ha pedido frecuentemente a Turquía "que rebaje las tensiones en la zona, respete la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados miembros de la UE, y promueva las relaciones de buena vecindad de manera duradera".

Tras el órdago lanzado por Erdogan, Bruselas ha reaccionado rápido. "Son dos cuestiones totalmente diferentes, no tienen relación y no hay que verlas como si fueran de la mano. No es así", se limitan a decir las fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. En este sentido, la UE insiste en que la entrada en el bloque "depende de los méritos que hagan los países candidatos" y no con un asunto relacionado con la OTAN y por lo tanto ajeno a los procedimientos de la Unión. De todos modos, Turquía sigue tensando la cuerda todo lo que puede.