El padre Luis, el consejero espiritual de Íñigo Onieva que influyó en la relación con Tamara Falcó

Ya son marido y mujer. Este pasado sábado, Tamara Falcó e Íñigo Onieva contrajeron matrimonio en una misa oficiada en las caballerizas del palacio El Rincón de Madrid y a la que asistieron más de 400 invitados. Una celebración que la revista del saludo ha inmortalizado en un número especial que lleva camino de convertirse en uno de los más vendidos de la historia de la publicación.

El resultado del exhaustivo reportaje ha satisfecho a todas las partes. También a la madre y hermanos del novio que, motu proprio, decidieron tener escaso impacto mediático. Así pues, se han cumplido escrupulosamente las peticiones que la madrina solicitó a la publicación en un documento en el que, al igual que el resto de la familia Onieva-Molas, la empresaria rechazaba cualquier tipo de remuneración económica y expresaba el deseo de continuar siendo anónima al finalizar este gran acontecimiento familiar. No necesita ni tampoco quiere protagonismos que no le pertenecen, pero el amor que siente por su hijo le hizo ceder y posar en un álbum fotográfico que pasará a la historia de la aristocracia y el colorín cañí.

Su vestido de Lorenzo Caprile causó sensación. No solo porque realzaba su porte elegante y natural, sino porque empastaba a la perfección con el chaqué de Íñigo en el momento en que le llevó al altar. No hubo competencia con una Isabel Preysler -con la que mantiene una relación cordial y con la que no tuvo ningún altercado durante la boda- ciertamente atrevida al escoger un diseño colorido de Carolina Herrera, bastante más informal de lo imaginado.

El gran papel del padre Luis

Los tres sacerdotes que celebraron la homilia tenían vinculación con los novios; el padre Cruz y el padre Ángel con Tamara y el padre Luis, con Iñigo. Este último fue clave en la reconciliación con Tamara. Este periódico ha podido saber que fue el propio sacerdote el que, durante la crisis con la Marquesa, contactó con Íñigo a través de las redes sociales.

Le transmitió tanta calma y sosiego en unos días tan convulsos que pronto se convirtió en su confesor y guía espiritual. José Luis, que vivió un pequeño percance cuando una de las velas prendió levemente su casulla, le hizo comprender que equivocarse es humano y que en el arrepentimiento se encuentra el verdadero significado del perdón. Le acompañó durante el proceso de recuperación emocional y, sobre todo, le ayudó a fortalecer una fe que, por aquellos entonces, prácticamente se había esfumado.

Lo que ha ocurrido desde aquel momento hasta ahora ya no es ningún secreto. Tampoco lo es que en los próximos días, Íñigo y Tamara iniciarán la luna de miel que les llevará a conocer tres destinos diferentes en las cinco semanas que, en un principio, pasarán lejos de España. Aunque se habla de Australia como el único viaje de ensueño, lo cierto es que el reciente matrimonio tiene intención de encadenar este con las vacaciones de verano. A su regreso, Tamara concederá su primera entrevista en El Hormiguero e Íñigo retomará su proyecto empresarial hostelero.