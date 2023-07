Claves para aprovechar la paga extra de verano y evitar gastar más de la cuenta

La llegada de los meses de verano es uno de los momentos más esperados por los españoles porque significa que se acercan las vacaciones y, por tanto, tiempo libre para disfrutar en familia o con amigos, pero también coge especial relevancia otra cuestión que trae una alegría económica: la paga extra.

Entrados en el mes de julio, la mayoría de los trabajadores ya ha recibido esta remuneración adicional. Ahora bien, si no la has recibido es posible que se deba a que tu nómina está prorrateada, es decir, dividida en doce pagas en vez de en catorce, con lo que el importe correspondiente a la gratificación extra te lo han ido pagando cada mes.

El hecho de cobrar este aguinaldo, tanto en verano como en Navidad, es una práctica que se ha extendido bastante, sin embargo, no siempre ha sido así. Su origen se remonta a la década de los 40, durante la dictadura de Franco, cuando los españoles estaban inmersos en una crisis tras la Guerra Civil y la II Guerra Mundial.

Por ello, en diciembre de 1944 se publicó en el BOE una orden que instaba a pagar "al personal de industrias no reglamentadas una gratificación equivalente a la retribución de una semana para solemnizar las fiestas de Navidad". Más tarde se trasladó también a verano y, en 1947, se aprobó la implantación de una paga extra para celebrar la "Fiesta de Exaltación del Trabajo", también a equivalente a una semana de salario.

Ahora, las pagas extraordinarias son un derecho reflejado en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores a disfrutar, normalmente, durante las festividades navideñas y la época estival, aunque puede venir fijada en base al convenio colectivo correspondiente o por un acuerdo entre el empresario y sus trabajadores.

Por esta razón, en caso de que el convenio colectivo recoja el prorrateo de las pagas extra, el trabajador no cobrará ningún dinero extra en verano o Navidad, puesto que las habrá cobrado en su nómina mensual.

Consejos para aprovecharla

Rebajas, ahorrar, invertir... son muchas las opciones a las que destinar este dinero, pero hay que ser responsable y no gastarlo todo en la primera cosa que se nos pase por la cabeza. Si aún no has decidido que hacer con la extra, te dejamos cuatro consejos que propone Ibercaja para optimizar su uso y evitar caer en errores comunes:

- Planificar: antes de recibir la paga extra hay que planear cómo será utilizada, tanto para gastos necesarios como para financiar los gastos estivales. Es bueno hacer una pequeña reflexión de qué compras/gastos nos van a aportar más satisfacción en base a experiencias que hayamos podido tener el pasado, evitando sobreestimar lo "feliz" que nos va a hacer la compra de un determinado producto o servicio.

- Presupuestar: si desde el inicio se cuenta con un presupuesto máximo para los gastos extra de verano y se identifica cómo hacer frente a ellos (ya sea con el ahorro mensual, la paga extra u otros ingresos), se podrá evitar un gasto excesivo o el no poder cubrir gastos necesarios.

- Disfrutar: la paga extra es una forma de apoyo para poder disfrutar del periodo estival. Para optimizar su gasto se puede hacer las reservas del verano con antelación, comparando precios y buscando oportunidades de ahorro.

- Ahorrar: también es una oportunidad para incrementar la base de ahorros familiares. No existe una cantidad concreta de ahorro mensual que sea la perfecta, ya que depende de la situación familiar y financiera de cada uno, pero sí que está establecido, como referencia, ahorrar entorno a un 20% de los ingresos.

