¿Preparando tus vacaciones de verano a última hora? Esta es la semana más barata para irse de viaje

Organizar un viaje no es una tarea fácil: elegir destino, cuadrar días con la pareja o los amigos, tener en cuenta a los hijos, establecer un máximo de precio, elegir alojamiento, buscar actividades para hacer en el lugar de destino... Si aún no has planificado todo esto para tus vacaciones de verano, deberías darte prisa.

En los últimos tiempos se ha notado que viajar cada vez es más caro, sobre todo si preparas y compras a última hora. Aun así, si se compara y se eligen bien las fechas todavía es posible conseguir un precio razonable que ayude a planear una escapada gastando lo menos posible.

En este sentido, conviene saber cuál es la semana de verano más barata para irse de vacaciones. Un estudio elaborado por el motor de búsqueda Skyscanner y OnePoll tiene la respuesta: la última semana de agosto o la primera de septiembre. Sin embargo, estas semanas son las que menos reservas suelen presentar.

A pesar de que el 70% de los españoles confía en saber cómo encontrar las mejores ofertas de viajes, muchos desconocen las semanas de verano más económicas para viajar: solo el 7% de las búsquedas llevadas a cabo en la plataforma Skyscanner coinciden con los días que los viajes resultan más baratos.

La mayor parte de la gente ya ha contratado su próximo viaje, pero si eres de los pocos que sigue barajando opciones o no tenías previsto desplazarte en un principio, los días entre agosto y septiembre pueden ser una buena elección, puesto que supone un ahorro de hasta un 27% y de 340 euros para una familia de cuatro miembros.

En el contexto actual, ahorrar se ha convertido en uno de los principales objetivos de los hogares españoles, por lo que cualquier acción que contribuya a ello merece la pena ser valorada.

Y es que como indica el informe, más de la mitad de los españoles (54%) hace sacrificios, como salir menos a comer fuera (71%), comprar menos ropa (56%) o reducir la vida social con amigos (20%), para no gastar tanto dinero y poder destinarlo a viajar.

Consejos para encontrar billetes baratos

- Compra con antelación: no lo dejes todo para el último momento. La antelación media para comprar un billete depende de la época del año, pero suele rondar los 70 días. Respecto a las vacaciones de verano, el tiempo mínimo con el que deberías adquirir tus vuelos son 47 días.

- Fechas y destinos flexibles: si tienes la posibilidad de elegir fechas y no tienes un destino claro puedes aprovechar esa flexibilidad para encontrar una buena oferta. De este modo puedes escoger los días que menos demanda tienen a un destino que quizá no habías pensado.

- Días más baratos: los más baratos para viajar en avión suelen ser los martes y miércoles, mientras que el domingo es el más caro. No obstante, también puedes volar un sábado, que sale mucho más económico que hacerlo un jueves o viernes.

- No factures: la mayoría de las aerolíneas cobran un coste extra por facturar equipaje, por lo que si no te vas durante un largo periodo de tiempo intenta llevar solo lo imprescindible en una maleta de cabina y una mochila.

- No descartes las escalas: los vuelos directos son la primera opción de la gran parte de viajeros, pero también puede suponer un precio mucho más elevado. Si en la búsqueda encuentras un viaje con una pequeña escala no está de más comparar y ver si vale la pena.

