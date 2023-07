Yolanda Díaz dice que Andalucía es "decisiva" y apela al voto de los "decepcionados" con el PSOE y con Moreno

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado este domingo que Andalucía es "decisiva" en el resultados de las elecciones generales del 23 de julio y ha apelado al voto de los andaluces que quedaron "decepcionados" con el PSOE tras casi cuatro décadas en el Gobierno autonómico y que ahora también lo están con el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP).

Durante un acto público en Sevilla en el marco de la campaña de las elecciones generales, Díaz ha indicado que el voto de los andaluces es clave para ganar los comicios y se ha mostrado convencida de que son muchos los que están "decepcionados" tanto con el PSOE, por su gestión en la Junta durante décadas, como con el actual Ejecutivo del PP, que tiene al frente a un presidente que "no ejecuta" el plan de empleo que aprobó el Gobierno central.

Ha señalado que el PSOE gobernó durante muchos años en Andalucía y no fue capaz de acabar con el gran problema del desempleo, ya que hoy sigue siendo la segunda comunidad con más paro de España y aún tiene "grandes déficits".

Yolanda Díaz ha insistido en pedir el voto a todos los andaluces que tienen "miedo" e "incertidumbres" ante lo que puede acontecer en España si gobiernan las derechas, ya que van querer "destruir" a esta comunidad.

Asimismo, ha manifestado que hay frenar las políticas de "los señoritos" que se están aplicando en Andalucía, donde se bajan los impuestos a los que "más tienen". "Los que tienen que pagar los señoritos andaluces, porque los hijos de los trabajadores no tenemos herencia", ha indicado en referencia a la supresión del impuesto de patrimonio en esta comunidad.

Para la candidata de Sumar, si hay un lugar en España en el que tiene sentido votar es Andalucía, por "vuestras condiciones sociales, económicas, culturales y por la forma de ser", y ha deseado que España acoja el espíritu de las movilizaciones andaluzas por la autonomía del 4 de diciembre de 1977, frente a los que quiere desmantelar el estado de las autonomías, en referencia a Vox.

Asimismo, Díaz ha manifestado que los jóvenes andaluces tienen que tener futuro y oportunidades laborales en su tierra y no verse obligados a marcharse. Ha indicado que aunque en esta legislatura se ha reducido muchísimo el paro en Andalucía, aún sigue siendo muy grande.

Ha recalcado que fue una tierra "maltratada" por el PSOE durante muchos años y ahora cuenta con un presidente, del PP, que "deja sin ejecutar" el plan de empleo, ya que los datos de no ejecución son superiores al 50 por ciento. "Un partido que no ejecuta los fondos públicos de una tierra que necesita empleo no es votable", ha sentenciado.

Por otro lado, Yolanda Díaz ha pedido a Juanma Moreno que "retire ya" la proposición de ley de los regadíos en la corona norte del condado de Huelva, porque hay que defender Doñana.