Ribera reabre la guerra contra Moreno por Doñana a menos de 20 días de las elecciones

A poco más de dos semanas para que se celebren las elecciones generales, el Gobierno central ha vuelto a la carga contra la proposición de ley del PP andaluz sobre la ordenación de regadíos en el entorno de Doñana, que continúa su tramitación parlamentaria, de la misma manera que ya lo hiciera en la precampaña de los comicios municipales del 28 de mayo.

De nuevo, ha sido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien este miércoles, en la inauguración del Climate Action Sevilla Summit, acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de ser la "quintaesencia del cinismo" en un asunto, el de Doñana, con el que "a mí me engañó el año pasado, evidentemente este año no me puede engañar".

En su opinión, el Gobierno central "ha respondido siempre a las peticiones de ayuda en materia de agua" por parte de la Junta, y en este sentido, acusó a Moreno de demandar al Estado y a Europa un plan hidráulico para Andalucía que "ya está hecho, ya nos lo ha pedido, ya le hemos dicho que sí, ya tiene 1.200 millones de euros en ejecución, ya cuenta con el Plan Hidrológico del Guadalquivir y ya se han presentado los Planes Hidrológicos de las cuencas internas de Andalucía".

"Basta ya de desfachatez y de hacer dejación de funciones", se lamentó Ribera, que afeó al presidente andaluz su política de impuestos que, valoró, "reduce los ingresos limitando fiscalmente las contribuciones de las personas y las empresas más ricas" para, "a continuación, venir a clamar que otro me resuelva los problemas que yo no he sido capaz siquiera de diagnosticar correctamente".

Por todo ello, la vicepresidenta confió en que Moreno "se arremangue y se ponga a trabajar en lugar de dedicarse a hacer declaraciones un poco superficiales, poco meditadas y poco coherentes con lo que indica la comunidad científica". Y es que, concluyó, es "normal que haya tantas personas, españoles y no españoles, preocupados por lo que creo que merece la calificación de una de las catedrales ambientales de Europa".

También este miércoles, en el mismo escenario, se pronunció el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que equiparó el "deber ético y moral" de proteger el parque natural con la "mejor manera de ser español". Se trata, insistió, de un "deber con el mundo y con nosotros" y el mejor ejemplo de "sensibilidad" hacia una "joya" para la preservación de la diversidad y la sostenibilidad ambiental. El socialista también criticó la iniciativa legislativa del PP-A y que se quieran ampliar regadíos, dijo, "por un valor económico mínimo".

"No es razonable"

La respuesta por parte del propio Moreno no se ha hecho esperar. En la clausura de la jornadas Agua, Agricultura y Sostenibilidad, de la universidad CEU San Pablo de Sevilla, el presidente consideró que no es "razonable, ni sensato ni oportuno" que miembros del Gobierno vengan a Andalucía "solo a insultar" y sin plantear soluciones a los problemas de sequía. "No me gustan los planteamientos sectarios o excluyentes", afirmó Moreno, que reiteró que las políticas de agua deben estar en el centro de la acción política y deben ser tratadas como una cuestión de "estado que tiene que estar por encima de cualquier roce o planteamiento político".

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, apuntó igualmente que la "pelea sin cuartel y encarnizada defensa" que hacen de Doñana Ribera y otros portavoces del Ejecutivo central "no es ecologismo, es electoralismo", al tiempo que ha recordado que "aunque las palabras se parezcan y las usen siempre intentando confundir, no son lo mismo".

Entrega de firmas

Durante la jornada de este miércoles del congreso internacional de Cambio Climático, varias asociaciones ecologistas han hecho entrega de más de 260.000 firmas contra la proposición de ley de Doñana al comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, a quien pidieron siga "presionando a los gobiernos español y andaluz" para evitar que "este atentado ecológico" ponga en peligro uno de los refugios para la biodiversidad y humedal más importantes de toda Europa.