Revelan, con gran indignación, cómo es realmente la salud de Julio Iglesias

El pasado mayo, Julio Iglesias reaccionó a las preocupantes informaciones que llegan sobre su salud. Según el programa argentino A la tarde, de América TV, el cantante tenía graves problemas de movilidad que le obligan a desplazarse en silla de ruedas y, además, sufriría problemas de memoria.

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", salió al paso el artista, sobre su desaparición mediática en los últimos tiempos, en los que refugiado en su paraíso de Punta Cana.

"De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara", señaló. Además, agradeció el cariño" de sus incondicionales, confirmando, después de muchos rumores, que está "escribiendo" sus memorias.

"No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos", señaló, indignado. "Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad", añadió el cantante, en un post de Instagram donde, además, publicó una fotografía suya que, como explicaba, "apenas tiene unos días", y en la que se aprecia un llamativo cambio de look en la imagen que ha mantenido en los últimos 60 años, ya que se ha dejado un bigote que, como resalta, le recuerda "mucho" a su padre.

Este viernes, igual de indignado se mostró uno de sus hijos, Julio José, que dio la última hora del estado de salud del artista. Según su relato en Y ahora Sonsoles, el veterano cantante está perfecto, muy contento y feliz. Además, asegura que no para de hacer deporte y que, de alguna manera, celebrará su 80 cumpleaños con un evento en el que reunirá a muchos de los suyos. Visiblemente molesto por las últimas informaciones que dicen que el estado de salud de Julio Iglesias ha empeorado, volvió a recalcar que se encuentra bien, tranquilo y sereno.