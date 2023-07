La respuesta de Rajoy a un simple "¿cómo está usted?" que se ha hecho viral en las redes

"Buenos días, Carlos. Estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio, gracias", así ha respondido el expresidente Mariano Rajoy a Carlos Herrera en Herrera en Cope cuando el presentador le ha preguntado cómo estaba. Posteriormente ha continuado hablando sobre la actualidad política en vísperas del 23-J.

Las redes enseguida se han hecho eco de esta intervención de Rajoy y la han comentado, a la vez que han recordado otras manifestaciones similares del expresidente.

"Muchas tardes y buenas gracias", "Cuanto mejor, peor" o "No he dormido nada, no me pregunten demasiado" han sido algunas de las frases características que el exdirigente del PP ha pronunciado a lo largo de su dilatada carrera política y que los usuarios de las redes se han encargado de recordar.