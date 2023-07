Irene Vega, la estudiante de Castilla-La Mancha con la máxima nota en la EBAU

Los estudiantes de Castilla-La Mancha han finalizado este miércoles los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). En las próximas semanas podrán conocer las notas de estas pruebas —convocadas para los días 3, 4 y 5 de julio— que les permitirán elegir sus futuros estudios en las diferentes facultades españolas.

En el caso de los jóvenes que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la selectividad, entre el 12 y el 14 de junio, ya saben sus notas. La calificación máxima que pueden obtener es un 14: 6 puntos del expediente de bachillerato, 4 puntos de la parte troncal y 4 puntos de las dos materias optativas elegidas.

rene Vega Sánchez, estudiante de Bachillerato en el IES Montes de Toledo en Gálvez (Toledo) ha obtenido la nota más alta en Castilla-La Mancha. Estudiará en la Universidad de Castilla-La Mancha el grado de Ingeniería Aeroespacial. Esta carrera, que se imparte en el campus de Toledo, alcanzó un 12,023 de nota de corte en el curso 2022-2023.

Su expediente de bachillerato era brillante. Había logrado un 10 sobre 10. Aun así, quedó sorprendida con la nota, que "aún no tengo asimilada". No tenía que estudiar mucho para alcanzar la nota necesaria para entrar en la carrera que quería, pero "por qué no esforzarme un poquito más para la EvAU y aspirar al 14". Sus compañeros de clase y familiares se han alegrado por la nota "casi más que yo", apuntó la joven.

"Recuerdo que cuando acudí a la jornada de puertas abiertas de la Universidad de Castilla-La Mancha un profesor nos dijo que iba a ser un mes y que teníamos que tomárnoslo como si fuera un trabajo. Seguí su consejo y el esfuerzo final ha tenido su recompensa", explicó. Por eso, cuatro semana antes de las pruebas se organizó para estudiar ocho horas y media cada día.