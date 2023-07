Críticas al 'youtuber' Dalas Review por asegurar que "la mejor manera de adelgazar" es "hacer solo una comida al día"

El polémico youtuber Dalas Review ha vuelto a hacerse viral por unas surrealistas declaraciones sobre los métodos que él considera "más efectivos" para perder peso.

"Ir al gimnasio, cuesta. Y, objetivamente, cuesta más comer, que no comer", ha comentado en un clip que ha sido definido como "una barbaridad": "Para no adelgazar, no hace falta ir al gimnasio. Falta con no comer".

"Si estás en ayuno más de 12 horas, tu cuerpo empieza a romper las grasas del cuerpo para alimentarte", ha añadido, intentando justificar cómo buena idea realizar una sola comida al día.

Que es esta santa puta barbaridad dalas me cago en tu putisima madre pic.twitter.com/Spj54XcgC8 — Tragaperro (@tragaperro) July 5, 2023

"No hace falta dietas locas ni ir al nutricionista, empieza con no comer", ha añadido, demostrando su gran ignorancia en el tema: "Mucha gente ha perdido peso con este análisis tan simple".

Es difícil saber por qué el creador de contenido se considera experto nutricionista cómo para dar una opinión así en un pódcast al que ha acudido en calidad de invitado.

No obstante, lo que ha descrito no es un método para adelgazar, sino los pasos a seguir para entrar en un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) como la anorexia que te puede costar la vida.

me encanta dalas incitando a la gente que se ve mal físicamente a entrar en un tca del que probablemente les va a costar años salir😍 — 💓 (@nailarnz) July 6, 2023

Este tipo de declaraciones, que además le dan más importancia al perder peso que a la salud, son muy peligrosas para quienes sientan que su aspecto físico es más importante que lo demás. Por eso, muchos usuarios han criticado a Dalas por incitar a una práctica tan peligrosa.

Sus declaraciones, que quieren recordar al ayuno intermitente, no tienen nada que ver con esta técnica, que también ha sido señalada por ser muy perjudicial para muchas personas.