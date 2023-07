Billy Porter y su esposo Adam Smith se separan después de 6 años de matrimonio

Le han escrito el punto y final a su matrimonio. El actor Billy Porter y su esposo, Adam Smith, han anunciado que se divorcian después de pasar juntos como maridos los últimos seis años.

Lo ha dado a conocer el representante de Porter, Simon Halls, explicando que la estrella de la serie Pose o de películas como Cenicienta y Adam Smith " han tomado la triste decisión de terminar su matrimonio", añadiendo en declaraciones a la revista People que la separación fue ha sido una decisión de mutuo acuerdo que han tomado después de mucha consideración.

El representante ha afirmado además que los ya exesposos "van a seguir queriéndose y apoyándose mutuamente mientras se adentran en este nuevo capítulo [de sus vidas]". Eso sí, por ahora ha ha dejado claro si alguna de las partes ha presentado documentos legales para la separación o para el divorcio. "No habrá más comentarios de ninguna de las partes y se agradecería que se respetasen su privacidad", ha declarado a los medios.

Billy Porter y Adam Smith se conocieron en 2009 durante una cena. Comenzaron una relación que apenas duró aproximadamente un año, porque poco después separaban sus caminos. Sin embargo, cinco años después en 2015, retomaban su romance, casándose el 14 de enero de 2017, solo dos semanas después de que Porter le propusiera matrimonio en Londres el 29 de diciembre de 2016.

En 2017, el ganador de un premio Emmy le explicaría a la citada revista por qué haber dado el "sí, quiero" había sido un hito tan importante para él. "Ambos crecimos en hogares donde fuimos etiquetado como 'abominaciones'. No había ningún contexto para pensar en la idea de un matrimonio [futuro], no había sueños al respecto porque no había nada con lo que soñar. Era tácito y muy claro que la santidad del matrimonio no estaba hecha para nosotros", dijo.

Billy Porter and Husband Adam Smith Split After 6 Years of Marriage https://t.co/5E60ok11Fp — TMZ (@TMZ) July 5, 2023

"Y claro, ver cómo eso cambiaba, que la sociedad cambia, todavía me deja sin respiración: aún estoy tratando de encontrar las palabras para describirlo", agregó. "No pensé que lo necesitase. Vivía con la idea de que, sencillamente, no era algo para nosotros. Así que, cuando fuimos a conseguir nuestra licencia de matrimonio el otro día, ese acto, fue tan poderoso a su manera para los dos que nos hizo despertar", finalizó.