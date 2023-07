La madre de Jay-Z se casa con su novia de toda la vida

Después de tantos años esperando, este fin de semana pasado Gloria Carter, madre de Jay-Z, se ha casado con su novia de toda la vida, Roxanne Wiltshire, en el barrio de Tribeca, en la ciudad de Nueva York, un importante evento al que por supuesto no faltaron ni su hijo ni la esposa de este, Beyoncé, quien se ha tomado un descanso de su gira mundial para tan marcada fecha.

Precisamente ha sido la estrella de la música la única que ha compartido imágenes del señalado día, si bien solo ha publicado unas fotografías del look con el que asistió. Según ha podido saber el portal de noticias TMZ, junto a ella también estaban otros ilustres invitados como Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson, Tyler Perry, Corye Gamble o Robin Roberts.

A pesar de que la relación se conoce desde hace años, las recién casadas siempre han mantenido un perfil mediático bajo. De Roxanne, de hecho, apenas se saben algunos datos de su biografía, como que nació en Trinidad y Tobago, que estudió en La Gran Manzana y que actualmente trabaja en una fundación benéfica.

De hecho, se desconoce si algo tiene que ver con este puesto que el rapero también pusiese a su madre en un oficio que se desarrolla en el mismo campo, al frente de su fundación filantrópica. No se sabe si fue por esta razón que se conocieron hace muchos años.

En el año 2017, Jay-Z habló por primera vez de la vida privada de su madre. Lo hizo en una canción, Smile, en la que explicaba cómo su madre acabó automedicándose para poder combatir el dolor que sentía por haber pasado décadas fingiendo ser una persona que no era para proteger a sus hijos de posibles ataques homófobos.

"Mamá tuvo cuatro hijos, pero es lesbiana. Tuvo que fingir tanto tiempo que era un actriz. Tuvo que esconderse en el armario, así que se medicó. La sociedad la avergonzó y el dolor fue demasiado para soportarlo", dice la letra del tema, donde el rapero también expresa que lo único que deseaba era verla feliz y que por eso se alegró tanto cuando le dijo que había encontrado el amor.

Tyler Perry, Kelly Rowland & More Celebs Attend Jay-Z's Mom's Wedding https://t.co/ARVGd4atwA — TMZ (@TMZ) July 3, 2023

Años más tarde, en una aparición que hizo el músico en la serie My Next Guest Needs No Introduction, de David Letterman para Netflix, Jay-Z confesó, como ya había hecho en la canción, que de verdad se echó a llorar "lágrimas de felicidad" cuando su madre le reveló que se había enamorado de una mujer. "No me importa si es él o ella. Solo quiero verte sonreír tras todo el odio", canta en oro momento.

En una de las pocas entrevistas que ha concedido, Gloria contó su versión de la historia en el pódcast D'Usse Friday, donde explicó que no le importó la canción de su hijo donde compartía su historia con el mundo porque en realidad también era su vida.

"Empecé a decirle quién era. Además de tu madre, esta es la persona que soy, ¿sabes? Esta es la vida que he vivido. Mi hijo empezó a llorar porque decía: 'Tuvo que ser una vida horrible, mamá'. Le respondí que mi vida nunca fue horrible. Tan solo diferente. Así que eso le hizo querer escribir una canción sobre el tema", desveló.