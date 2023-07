Alberto Chicote desvela su manía al huevo y que mucha gente que le invita a comer, al final, "la lía"

Atresmedia ha estrenado la segunda temporada de Operación Salida, un pódcast que se engloba dentro de Ponle Freno, para concienciar sobre la seguridad vial.

Uno de esos pódcast lo protagonizan el cocinero Alberto Chicote y el periodista Edu García, en una charla donde el presentador de Pesadilla en la cocina ha desvelado su animadversión hacia el huevo.

"¿A un cocinero qué se le pone? Eso es mucha presión", le ha preguntado el periodista deportivo al cocinero, que ahora regenta Omeraki, en Madrid.

"¿Sabes lo que ocurre? Justo lo contrario", ha señalado Chicote. El cocinero ha comentado que la gente no le quiere invitar a comer porque es él y dicen "hostia, ¿cómo le doy yo de comer a Alberto Chicote?".

"Los buenos amigos que me conocen bien desde hace mucho tiempo, esos no tienen ningún tipo de problema y ya está", ha apostillado.

"Hay gente que te invitaría porque les caes bien, porque le apetece, porque yo qué sé tienes un nexo de unión en cualquier sitio y no se atreven porque parece que vas decir una cosa u otra", ha comentado Alberto.

Alberto Chicote en la última temporada de 'Pesadilla en la cocina'. ATRESMEDIA

El cocinero ha contado que cuando le invitan a comer, la gente tiende a innovar haciendo platos que no ha hecho nunca para sorprenderle y claro, la cosa no suele salir bien.

"Hay veces que pasa, esto es muy gracioso, gente que te dice 'hostia mi cuñado hace un cocido de cine, ¿por qué no te vienes el domingo?'. Vas el domingo, -cuando iba los domingos, ahora estoy en el restaurante todo el día-, y en vez de hacer el cocido que le sale de cine, como eres tú, se pone a hacer otra cosa que no ha hecho nunca antes. Y la lía".

Y prosigue: "Normalmente la lía. Hace tiempo que no me pasa, pero es una cosa que me pasó en diferentes ocasiones. ¿Pero tú no hacías un cocido buenísimo que me ha dicho aquí? Y dicen, sí hombre, pero cómo te voy a hacer a ti cocido... precisamente por eso, porque lo que bordas", ha contado a modo de anécdota.