Alexia Rivas visita urgencias a raíz de un fuerte dolor abdominal: "Estoy un poco bastante agobiada"

Alexia Rivas no ha podido aguantar el dolor. Así lo ha explicado la televisiva a través de su cuenta de Instagram. La que fuera concursante de Supervivientes ha tenido que acudir a urgencias a causa de una bacteria que le ha provocado fuertes dolores abdominales.

Rivas ha reaparecido en redes para explicar qué es lo qué le ha explicado su situación médica tras tener ya los resultados del diagnóstico. Todo indica a que se trata de una bacteria que habría ingerido por culpa de algún pescado atrapado en Honduras y que no cocinaron como debían: "Estoy un poco bastante agobiada".

La periodista tuvo que hacerse varias pruebas hasta poder hallar el motivo de sus males y así tener un buen tratamiento. Ahora, con todo preparado, solo espera recuperar su salud, tanto física como mental: "Todo el rato me duele el estómago. Se me hincha muchísimo y me limita. Eso ha desembocado en que tengo ansiedad por la situación".

'Story' de Alexia. alexiaarivas / INSTAGRAM

Ante la preocupación de todos sus seguidores, la periodista ha querido asegurar que ya se siente mucho más positiva al respecto. "Estoy segura de que día a día estaré mejor", ha destacado en su último story.