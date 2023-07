Jonan Wiergo se sincera y explica decepcionado a qué compañeros de 'Supervivientes' tiene bloqueados

Al igual que el resto de sus compañeros, Jonan Wiergo ya ha podido descansar tras el final de Supervivientes. Por ello, tras volver de nuevo a su rutina diaria, el joven ha aprovechado para responder a todas las preguntas de sus seguidores.

El influencer no deja de agradecer el cariño que ha recibido durante estos cuatro meses aislado. En Honduras, solo tenía el contacto del resto de los participantes, aunque ahora hay algunos de ellos con los que ha puesto punto y final.

Así, ha abierto una caja de preguntas` para que sus fans pudieran tener un contacto directo con él. Entre las preguntas más destacadas ha hablado de su alimentación, pues él es vegetariano, y de cómo ha vivido en la isla. Y es que, como así han destacado sus seguidores, él es "muy alegre" para todas las personas "tóxicas" de las que estaba rodeado.

'Story' de Jonan. jonanwiergo / Instagram.

Por ello, cuando le preguntan que cómo lo hizo, su respuesta ha sido clara: "Tengo bloqueados a casi todos los concursantes. No me quiero volver a ver en una así en mi put... vida". Para él, lo que más le ha sorprendido es el hecho de que "iban a buscar Deluxe y crear tramas televisivas".

No ha querido dar datos de quién sí o quién no está bloqueado, pero lo cierto es que pocas preguntas después ha hecho una lista de las personas a las que sí podría tener una relación de amistad: "Las únicas personas que me gustaría volver a ver son Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel. Los demás... gracias pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí".

'Story' de Jonan. jonanwiergo / Instagram.

Por ahora, lo más importante para Jonan es estar con su pareja y sus amigos y volver poco a poco a su vida cotidiana: "Ahora que he aprendido a llorar y soltar, estoy raro. Me siento bastante raro y culpable, y si a eso le sumas que los espacios cerrados me dan mucha angustia...".