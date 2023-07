El talento y la simpatía del incombustible Lionel Richie prenden el Starlite Occident en su regreso a España

Semanas después de ser una de las estrellas invitadas a cantar en la celebración de la coronación del rey Carlos III, y de participar en el Festival de Jazz de Montreux, Lionel Richie volvió este jueves a España para hacer un recorrido por excelente trayectoria musical en el Festival Starlite Occident, uno de los referentes de nuestro país.

La leyenda estadounidense sigue demostrando que su estilo y su música, que mezclan momentos de baile y romanticismo -estos últimos interpretados, sobre todo, al piano-, siguen gustando tanto como hace medio siglo y no solo entre sus coetáneos, sino también entre generaciones más jóvenes, todas dándose cita en un abarrotado pabellón, que con el cantautor colgó el cartel de sold out.

En la ciudad malagueña, Richie, que se mostró incombustible derrochando energía y simpatía a partes iguales -bromeó más de una vez con el público-, exhibió las canciones que forman parte de la historia de su extensa y reconocida discografía. Así, paseó por el escenario marbellí temas como Enless Love, Dancing On The Ceiling, Hello o Say You, Say Me, que los asistentes corearon al unísono.

Pero con la que de verdad se metió, aún más, en el bolsillo al público entregado fue con la emblemática We Are The World, la pieza compuesta con Michael Jackson hoy convertida en un himno de la solidaridad. Aprovechó la ocasión el artista para lamentar cuánto ha cambiado el mundo. "No me gusta, hace falta más amor", lamentó Richie, que se despidió definitivamente de Marbella y de España con otro de sus éxitos musicales, Al Night Long.

El de este jueves en Starlite fue el segundo concierto en suelo europeo de la longeva estrella musical, de 74 años, reconocido por sus innumerables premios y sus más de cien millones de discos vendidos. Ahora retorna a Estados Unidos, donde concentrará sus conciertos hasta fin de año.

"Muchísimas gracias, Starlite. Volver a este lugar y sentir de nuevo esta energía y este amor que me llega al escenario es mágico. Ha sido una noche increíble y espero volver a veros pronto", declaraba la estrella, internacional al finalizar el show.

El mejor festival boutique del mundo

Con una nueva y espectacular experiencia inmersiva, Starlite Occident, que abrió las puertas de su XII edición en Marbella el pasado 21 de junio y hasta el 2 de septiembre, aúna música, cultura, ocio y gastronomía, capaces de satisfacer las necesidades de todo tipo de público.

Un destino global imprescindible que reúne a estrellas internacionales del mundo del espectáculo en un lugar incomparable, así como a miles de personas que buscan disfrutar de momentos inolvidables.