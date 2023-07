Carmen Borrego, "muy apenada" por la situación de María Teresa Campos, pasa por su peor momento: "Estoy desesperada"

Carmen Borrego está pasando una etapa muy dura, tanto por el delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, como por su distanciamiento con su hijo o el fin de Sálvame. Sin embargo, su 'desesperación' no impide que siga con su vida. Así ha concedido una de sus entrevistas más sincera a la revista Lecturas.

"Hacer este posado no es fácil. No tengo ganas de diversión, pero lo he hecho. Paso por mi momento más complicado, pero voy a tirar para adelante. Lo superaré", ha sido el contundente mensaje con que la televisiva demuestra sus intenciones de no perder la esperanza.

La malagueña asegura que, aunque le cuesta mucho hablar de sus problemas, actualmente se está apoyando en la religión. Es consciente de que "debería" estar en tratamiento psicológico, pero como así ha querido destacar, hablar de su madre le hace tanto daño que "prefiere callar": "Tengo mucho miedo a caer una depresión".

Por ello, conocer a su nieto ha sido "maravilloso". Carmen ha destacado la gran faceta de padre que tiene su hijo y deja claro que "nadie le ha negado ver a su nieto", aunque no explica si ha vuelto, o no, ha volver a estar con él.

Por su parte, María Teresa Campos también ha podido ver a su bisnieto, aunque no sabe lo que está pasando, pues necesita "una rutina y tranquilidad". Quienes no han tenido el placer de conocer al niño son Terelu y su hija, Alejandra, pero Borrego no duda en decir que "lo conocerán" porque "no existe ningún conflicto".

Finaliza su entrevista haciendo una fuerte declaración, tanto hacia los negocios, como a todas las madres: "A las empresas les pido que me contraten. Y a las madres, que sean fuertes".