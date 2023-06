Alejandra, la hija de Terelu Campos, dice que se forma en Interpretación porque es tan válido como estudiar Derecho

Alejandra Rubio, la hija que Terelu Campos tuvo con su exmarido, el óptico Alejandro Rubio, se ha defendido de las críticas de los seguidores sobre su no formación universitaria.

Gracias a estas acusaciones y a las palabras de la joven, de 23 años, defendiéndose, hemos sabido que Alejandra estudia Interpretación y que le queda un año para graduarse en las tablas.

Usuaria de las redes de forma activa, Álex, como la llaman en su casa, ha tenido que soportar algunos malos modos de sus seguidores, que opinan que si no ha cursado una carrera convencional es porque no se le dan bien los estudios.

La colaboradora de Fiesta ha defendido su decisión de no estudiar ninguna carrera en la universidad: “Me aficioné a la lectura con 15 años después de leerme un libro que me cambió la vida en ese momento. He sido una niña con notazas en el colegio y acabé bachillerato con una media bastante buena”, ha explicado en su Instagram.

La nieta de María Teresa Campos ha recalcado que ella siempre ha sido una buena estudiante y que el no haber cursado estudios universitarios se debe a que ha seguido su verdadera vocación: la interpretación. De hecho, ha subido un vídeo en el que se ven sus habilidades como actriz junto a sus compañeros.

Lo está haciendo a través de una escuela, la de Juan Codina, y le queda un año para terminar, tal como ella misma ha explicado. "¿Ser malo en los estudios es no querer estudiar ADE, por ejemplo?", se ha preguntado en alto para dejar en evidencia a ese seguidor que la ha juzgado a través de su pregunta.

Para dejar constancia de ese error que ha tenido al criticar los pasos que ha dado, la hija de Terelu Campos ha explicado que no ha parado de formarse en lo que verdaderamente ha despuntado desde niña. "Desde que tengo uso de razón, pinto, bailo y me gusta todo lo relacionado con el arte. Intenté seguir lo establecido", ha apuntado, pero al final fue todo en vano.

"Para mí, fue imposible. Estudio Interpretación, que es igual de válido. Me queda un año y estoy haciendo algo que me hace muy feliz, así que si para vosotros no estudiar Derecho o Relaciones Internacionales y perseguir tus sueños dejando a un lado lo que todo el mundo te dice es ser mal@ en los estudios, entonces lo soy", ha matizado rotunda.

Alejandra, que es influencer, comenzó a estudiar Moda y Diseño, que abandonó por un grado de Derecho a Distancia, que tampoco concluyó. Entre otras, es íntima de la mujer de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, que tiene tres años más que ella. Ha hecho innumerables incursiones en la televisión, acompañando a su madre, colaboradora estelar de Sálvame.