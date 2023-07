Era el pasado 1 de julio, después de 12 años de relación —y una hija en común, Yanay, nacida en marzo de 2021— en los que siempre se les preguntaba por una posible futura boda, esta llegó. Finalmente, los madrileños Edurne y David de Gea daban el paso y se decían "sí, quiero" en Menorca.

Los hacían tras un amor que se podría considerar a prueba de bombas y ejemplar: siempre se han apoyado en sus respectivas carreras, han salido a defenderse mutuamente y, quizá porque comenzaron cuando todavía ninguno de los dos había alcanzado el éxito profesional que luego les llegaría, cimentando un pequeño imperio que ahora es visto como más que poderoso. Sobre todo porque han tenido claro su porvenir y era de rigor que a día de hoy esos dos patrimonios se convirtiesen en uno solo.

Explican desde el portal Vanitatis que el hasta ahora portero del Manchester United —su contrato expiró el día de su boda y en estos momentos se sigue debatiendo a qué equipo hará las maletas que esté interesado en tenerle bajo palos— no ha desperdiciado el tiempo todos estos años y se ha involucrado bastante en su faceta más empresarial, a pesar de continuar con su carrera en activo.

No hay que remontarse muy atrás: como si la pandemia le hubiera espoleado, fue en el año 2021 cuando más se pudo ver cómo el ámbito de los negocios se volvía un eje central e importante en su vida. Para empezar, el cancerbero de 32 años tomó el control, ocupando el cargo de administrador único —sucedía así a su madre, que había estado al frente los anteriores dos lustros: en concreto, 11 años—, de Alter Parens SL.

Esta es una empresa clave en la carrera futbolística del guardameta, pues es la compañía que ha gestionado tanto su imagen como sus contratos publicitarios desde antes de marcharse a jugar a la ciudad británica, fichaje que se concretó a finales de junio de 2011. Alter Parens SL está domiciliada en Madrid y, como objeto, tiene "la representación, asesoramiento de artistas y deportistas", amén de servir de igual forma como "agencia de colocación". Asimismo, esta sociedad tiene inscritas a su nombre una vivienda y tres plazas de garaje.

También en el año 2021, pero en el otoño, David de Gea se embarcó en otro proyecto que expandía sus horizontes y le daba un nuevo empeño a su carrera lejos de los terrenos de juego. ¿Su nombre? Yeday Sports SL. ¿Dedicación? El mercado inmobiliario.

Según los datos que ha recopilado el citado medio del Registro Mercantil, su misión es "la compra, venta, arrendamiento, reforma, rehabilitación y construcción por sí o por cuenta de terceros de todo tipo de bienes inmuebles, y al asesoramiento y estudio comercial de mercado para todo tipo de negocios inmobiliarios".

En Reino Unido tiene De Gea otra empresa, con la cual gestiona sus derechos de imagen y en la que están implicados su padre y su hermana. Se llama Bedamarse Ltd y comenzó su actividad en 2013. Actualizadas la pasada primavera, sus últimas cuentas han dado a conocer que tiene unos activos superiores a los 19 millones de libras (algo más de 22 millones de euros).

Aparte de ello, el portero posee una vivienda unifamiliar a las afueras de la ciudad de Mánchester, a la cual se mudó Edurne en el año 2018 y que está valorada en más de cinco millones de euros. Además, David también cuenta con otra vivienda a su nombre, un piso en Majadahonda de 182 metros cuadrados (una sola planta) más otros 19 de terraza y dos plazas de garaje,. La compra la oficializó junto a la firma de su hermana en 2010, por lo que ella es también propietaria de un pequeño porcentaje.

Pero la fortuna de cerca de 52 millones de euros —como recientemente la cifraba la publicación dominical del Times— se ha unido ahora a la de Edurne, de 37 años. No es tanta como la de su ya marido, pero nada desdeñable, sobre todo teniendo en cuenta no solo su éxito en el mundo de la música, sino que lleva siendo es jurado del programa Got Talent desde su primera temporada, en el 2016. Amén de ello, hay que añadirle una nueva faceta, la de influencer, por la que recibe a buen seguro otros ingresos importantes.

Asimismo, hay que hablar de las propiedades y la extinta empresa de la cantante. Para empezar, Edurne aún posee un céntrico piso de no muchos metros cuadrados en Madrid, donde residía antes de conocer al portero. Eso sí, cuando este fichó por el club de Old Trafford, ella regresó a El Escorial, donde siempre ha vivido con su familia.

A ello, por último, hay que añadirle que hasta hace un año aparecía como administradora única de Julrosale SL., una empresa propia que al comienzo era homónima —Edurne García Almagro SL— y que fue dada de alta en 2014 para dedicarse a "la prestación de servicios artísticos, la venta mayor y menor, la exportación, importación, instalación, montaje, organización, promoción, alquiler y reparación de toda clase de elementos constitutivos de cualquier tipo de evento".

Ha estado vigente, por tanto, 17 años, presentando por última vez sus cuentas en el 2016, con un ejercicio positivo, con beneficios de alrededor de 16.000 euros, si bien contaba con un patrimonio activo de 140.000. Ahora, eso sí, la pareja ha unido sus caminos mediante el matrimonio y es muy posible que la artista entre en alguna de las inversiones del futbolista o que creen algo en común para el futuro... aparte de su familia.