Ernest Urtasun: "La herencia universal que propone Sumar podría llegar a dos millones de jóvenes"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, es un hombre extremadamente atareado en los días previos al inicio de la campaña electoral. Con unas encuestas que indican que la izquierda necesita remontar para seguir en la Moncloa, el dirigente se ha convertido en el altavoz más potente de Yolanda Díaz y ha multiplicado su actividad pública para dar a conocer el proyecto de una coalición que, asegura, será clave para formar el próximo gobierno. Urtasun, pese a todo este trabajo, no pierde el ánimo y, en conversación con 20minutos, no duda: "Hay partido" para evitar una victoria del bloque conservador.

¿Por qué cree que una parte de los españoles ha votado precisamente eso que critica?La emergencia de la extrema derecha tiene varias explicaciones. La primera es que hay una ola reaccionaria, y necesitamos firmeza para combatir en esas batallas culturales que nos presenta la extrema derecha. Por eso no hay que dejar pasar ni una cuando retiran banderas LGTBI o cuando niegan la violencia de género. Pero, además, debemos aprender de la experiencia francesa, que demuestra que, donde la izquierda no es capaz de atender de forma concreta los problemas de la población, la extrema derecha sabe pescar.

Pues Yolanda Díaz no ha dejado de hablar de "la España en blanco y negro", en referencia a PP y Vox.Es que eso está ahí, desde luego, y todo el mundo es consciente de que PP y Vox son una amenaza para la lucha contra la violencia de género o para las libertades civiles. Están retirando banderas LGTBI en los ayuntamientos, colocan de presidenta del Parlamento de Aragón a una negacionista del covid... No vamos a permitir que Feijóo oculte sus pactos, porque ya no puede. Y, de hecho, ha aceptado hoy [por este lunes] que, si gobierna, Santiago Abascal va a ser su vicepresidente.

Las encuestas reflejan una victoria del bloque de las derechas. ¿Tienen ustedes opciones?Sí. Las encuestas no son definitivas, aquellas que dan mayoría a PP y Vox lo hacen de manera muy ajustada, e incluso las últimas ya no dicen que vayan a conseguir mayoría absoluta. Ese cambio se debe a una cierta movilización del electorado de izquierdas, que tiene que ver en gran parte con la entrada en campaña de Sumar, que está hablando de los problemas de la gente.

¿Sumar apoya un referéndum de independencia en Cataluña como hacía Podemos?Nosotros estamos comprometidos con la mesa de diálogo [entre Gobierno y Generalitat]. Pero no definimos en el programa qué debe salir de esa mesa: no toca.

¿Irene Montero suma a su candidatura?Irene Montero no va en la candidatura, pero como no van Alberto Garzón, Jaume Asens u otros muchos compañeros que van a seguir sumando aunque no sean candidatos. Ha habido un acuerdo por el cual se han diseñado los equipos que hemos considerado que eran mejores.



Alberto Garzón o Jaume Asens han dado un paso atrás por voluntad propia. Montero no.Quiero poner en valor el acuerdo que hemos alcanzado. Hubo mucha gente que apostó por que no sería posible, pero Podemos está dentro y el acuerdo se ha cerrado, y eso es lo más importante. Todo acuerdo genera dinámicas complejas.



¿Terminará habiendo debate a cuatro en RTVE?Feijóo tiene muy complicado explicar por qué no quiere acudir. Está intentando esconder a Vox, pero no puede hacerlo porque ya ha dicho que lo va a meter en el Gobierno y toda España ha visto que está pactando con Vox en las comunidades. Y, además, a Feijóo le da miedo debatir con Yolanda Díaz porque es muy incompetente, no maneja bien los datos y no conoce la realidad española. Alguien que no quiere debatir no está capacitado para ser presidente.

Yolanda Díaz dijo hace unos días que la decisión del PSOE de no extender la prórroga forzosa de los contratos de alquiler era "gobernar contra la gente". ¿Su socio de Gobierno gobierna contra la gente?El Gobierno ha gobernado para la gente, pero hay decisiones del PSOE que son difíciles de entender, y el cambio de postura sobre los alquileres es un ejemplo claro. Tampoco entendemos por qué a Nadia Calviño no le gusta el Estatuto del becario que ha impulsado Yolanda Díaz.