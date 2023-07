Tengo al niño de vacaciones. Setenta y ocho días libres le tocan, que España está a la cabeza de Europa en descanso escolar. Hemos aprovechado las primeras semanas para ir al museo de trenes, al de ciencias y al Corte Inglés a dar vueltas para pillar aire acondicionado. También a la piscina de un niño del parque que mi hijo dice que casi no conoce, pero ya le he explicado que a 40º cualquiera puede ser tu mejor amigo. Si es que las vacaciones escolares son estupendas para hacer planes familiares, menos porque casi la mitad de los padres tienen 15 días libres en verano y ya.

Un estudio de Lingokids cuenta que solo el 11% de los progenitores pueden disfrutar de vacaciones a la vez que los niños. El resto hacen malabares para que no se los quiten servicios sociales por no dejarlos en casa solos viendo Ana Rosa. Muchos tiran de abuelos, héroes sin capa que llevan décadas criando nietos disimulando la cara de agotamiento. Otros tiran de campamentos urbanos que cuestan de 80 a 250 euros a la semana, más alguien que los cuide por la tarde… Sale cada niño a más de mil euros. Normal que haya padres que prefieran pedir un mes sin sueldo; total, se lo iban a gastar y ni iban a ver a sus hijos.

¿Cómo leches se concilian las vacaciones escolares? La opción es olvidarse de la vida en pareja y repartirlas entre madre y padre, aunque ni así se cubren las 11 semanas. Además, ellas salen perdiendo en el reparto, que por mucho que digan los políticos que niegan la desigualdad la penalización a la maternidad es mayor que a la paternidad. Igual es solución abrir los colegios con otro formato, aunque sería desviar a los niños un problema de los trabajos de los mayores. No todos facilitan la jornada intensiva ni el teletrabajo, y lo que no suelen hacer es dar prioridad a los que tienen hijos a su cargo al elegir vacaciones.

¿Crees que los padres deben tener prioridad al elegir vacaciones en el trabajo? Sí, sería una medida que favorecería la conciliación en verano. No, sería una medida discriminatoria con el resto de empleados. No lo tengo claro.

El Estatuto de Trabajadores no lo contempla, aunque habría que verlo según los convenios. En cualquier caso, sería una medida controvertida, que el que vive con su perro tiene el mismo derecho a irse a la playa cuando le dé la gana. Yo que tenía gato confirmo que es bastante más fácil improvisar vacaciones para uno, pero el problema no es ese porque unos pueden tener niños a su cargo y otros personas mayores. El verdadero problema está en la acción de cuidar y lo que conlleva para la sociedad en una época en la que atender necesidades de otro no está de moda. En cambio, cuidarse a uno mismo lo peta en redes.

La solución al problema de descuadre entre vacaciones de hijos y padres podría estar en verlo como un defecto estructural y una necesidad social. Los niños necesitan crecer fuera del colegio para el día de mañana ser adultos que puedan trabajar y cuidar a sus hijos, o a quien lo necesite. La economía que está en juego no es solo la de las familias, sino la de toda la sociedad. Y es que a 40º todos deberíamos ser los mejores amigos.