Feijóo promete un Ministerio de Cultura en caso de ser presidente

El presidente del Partido Popular se ha comprometido a que la cultura "tendrá rango ministerial" en caso de que llegue a la Presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones generales, e incluso ha aportado un perfil del que sería su ministro de Cultura. Todo ello lo ha explicado en un acto en Madrid en el que ha presentado las líneas culturales de su partido.

De esta manera, Alberto Núñez Feijóo ha resuelto las dudas que sembraron sus propias palabras en una entrevista en la que propuso reducir algunos ministerios como el de Igualdad o el de Cultura. "No puedo callarme ante una política que no me gusta y no creo, si hay políticas, ministerios y actitudes que han sido negativos y no han sido útiles a los españoles, mi deber es decirlo y cambiarlo", ha aclarado en la mañana de este viernes.

Feijóo ha avisado de que su Ministerio de Cultura "no será como el de Pedro Sánchez", y ha criticado que hayan habido cuatro ministros en los últimos cinco años, por lo que no ha habido ni "estabilidad" ni "continuidad" en la institución.

"La cultura tendrá rango ministerial, pero mi ministerio no será una cartera vacía de contenido, que sirva como carro de consolación o arreglo de equilibrios territoriales de mi partido. Ni tampoco una herramienta que el ministro utilice para solucionar problemas políticos del presidente: servirá solo a la cultura de nuestro país", ha precisado el líder popular.

En relación a las características que atribuye al ministro de Cultura de su hipotético gobierno, señala que tendrá la mano tendida al sector para tener contacto "permanente", y le ha atribuido la responsabilidad de "potenciar los mecanismos de diálogo" para coordinarse con el resto de administraciones.