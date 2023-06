Alba Carrillo estalla contra Mediaset: "Para limpiar una cadena no basta con echar o vetar a persona, hay que empezar desde arriba"

Alba Carrillo se siente más libre que nunca. Y es que, tras ser despedida y vetada de Mediaset, ahora está centrada en otros proyectos, como sus estudios de Criminología o su presencia en otras cadenas. Pero también ha comenzado un canal en Twitch, El salón de té, en el que habla muy sinceramente sobre todos los temas, incluido sobre la que era su cadena hasta hace poco.

La modelo ha aparecido recientemente en la Televisión de Galicia y participará en la edición de famosos de El Cazador que prepara RTVE, por lo que no le están faltan proyectos desde que fuera echada de Telecinco a mediados de abril.

Pero donde más está hablando sin pelos en la lengua, además de en sus redes sociales, es en su recién estrenado perfil de Twitch, donde este jueves volvió a estallar contra Mediaset, Ana Rosa Quintana y su productora, Unicorn Content, donde ella trabajaba.

"Ni con toda la lejía del mundo vais a poder lavar esa cadena", opinó la que fuera concursante de GH VIP 7. "Lo que hacéis los fines de semana es lo más coñazo que he visto en mi puñetera vida", criticó, en referencia a Fiesta, programa de Unicorn Content.

Alba Carrillo a por Ana Rosa Quintana:



"Sois gente con doble moral de mierda. Nos vamos a ver en los tribunales", aseguró. "Estoy esperando un juicio, estoy esperando las fechas por mis condiciones de trabajo. Ya hablaré de ese tema largo y tendido, porque para limpiar una cadena no basta con echar a personas o vetarlas, hay que limpiar desde arriba, desde las personas de arriba".

Después, Alba Carrillo se dirigió a Ana Rosa Quintana. "Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. A tus amiguitas, la que tenías alrededor, les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo", declaró, en referencia a los fichajes de Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo por Antena 3.

"Luego la gente que hemos sido fiel como un perro, cuando nos habéis tratado como una puñetera mierda, ni un mensaje tuyo, señora Ana Rosa", criticó. "Vosotros mismos me dijisteis que (el despido) era por Telecinco, que habíais luchado por mí. ¿Pues por qué no cogiste y me mandaste un mensaje?".

Alba sobre tongo en #GHVIP:



La modelo continuó dirigiéndose a Mediaset y el cambio que está produciéndose: "Si queréis mejorar, lo que tenéis que hacer es dejar de engañar a la gente que trabaja con vosotros, dadles un sueldo digno, con las condiciones que se merecen. Dejad de engañar a la audiencia, que votan cosas que no son y no existen y que vosotros habéis organizado en los despachos".

"Os está ganando la que era la 'cadena triste'. ¿Sabéis por qué? Porque pagan bien y la gente tiene que dar de comer a su familia", defendió, en referencia al mote con el que conocían a Antena 3.

Además, también tuvo palabras para Jorge Pérez y aquella fiesta de Unicorn Content en la que se los vio besándose, lo cual provocó una gran polémica: "La semana en la que se celebró la fiesta de Unicorn, Jorge Pérez iba a ser despedido de Ya es mediodía. ¡Qué casualidad!".